Nadie puede decir que haya escuchado al presidente del Madrid decir la palabra Negreira ni nadie puede pensar que no conoce cómo fueron y qué supusieron aquellos pagos. Nadie puede creer que el presidente del Real Madrid no es consciente de las andanzas del ... presidente del Barcelona; y si Laporta es hoy presidente, y el Barça ha tenido acceso a crédito suficiente para pagar las obras del Camp Nou y sostener su economía aunque sea con pinzas, y Dani Olmo está inscrito, es gracias a decisiones empresariales y gubernamentales sugeridas y algo más por el eterno rival.

El modo empresarial de entender el fútbol, en que Barça y Madrid no son enemigos sino los primerísimos aliados en el mejor espectáculo del mundo, en el que más audiencia congrega, en el más rentable, indigna a algunos aficionados del Madrid de la vieja guardia y en Barcelona se hace ver que no se ve, para ahorrarse las contradicciones. Pero hasta los más acérrimos culés y merengues están de acuerdo en que una final de Copa entre los dos equipos es la final que prefieren y desde el punto de vista del espectáculo y del negocio no hay duda que es también la más interesante. El cálculo del presidente del Madrid cuando ayuda al Barcelona a sobrevivir a los desmanes de su actual directiva no es en términos de ganar o perder el próximo título en disputa, sino entendiendo que gane quien gane en el terreno de juego, será una victoria para ambos, y para el fútbol, antes, durante y después del partido en Sevilla.

Con su mentalidad empresarial, Florentino Pérez evita equivocarse de enemigo en su camino para llevar a cabo su modelo de negocio del fútbol mundial. Con su mentalidad de charlatán y de vendedor de pócimas, Laporta crea un enemigo imaginario -«nos quieren robar en los despachos lo que ganamos en el campo»- para disimular sus trampas, y ambos saben que la teatralidad de la rivalidad deportiva es tan primordial como su entendimiento y complicidad empresarial.

Barça y Madrid compiten entre ellos. Pero el Fútbol Club Barcelona y el Real Madrid Club de Fútbol forman parte del mismo equipo, que hoy es el Clásico y en breve será la Superliga, y con su plataforma de streaming Unify competirán con Netflix, Amazon o Max, que no son sus enemigos sino sus competidores, con los que eventualmente podrán llegar o no a acuerdos comerciales.

Los únicos enemigos de Barça y Madrid son los que les usurpan el negocio: es decir, La Liga y la UEFA. No es casualidad que cada vez que el presidente de La Liga, Javier Tebas, interviene en sus medidas polémicas con Joan Laporta, acabe diciendo, de una manera o de la otra: «a ver qué dice ahora Florentino Pérez». Tampoco es casualidad que el presidente del Madrid, conocido por ser muy dueño de sus silencios, no entre nunca al trapo. La estrategia del señor Tebas de intentar enfrentar a los dos clubes no sólo no funciona sino que, al ser conscientes de ella, ambos mandatarios extreman la prudencia para no hacer concesiones en este resbaladizo terreno.

Pero es cuestión de tiempo que los dos clubes, junto a tantos otros de Europa, se conviertan, como pasa en cualquier otra empresa, en los propietarios de lo que producen y de su riqueza. Esta Champions tenía que ser la última en su actual formato pero puede ser que cuadrar la nueva competición lleve otra temporada. Los negocios novedosos llevan a veces un poco más de tiempo. Pero tanto en la final de Sevilla como en la posible -aunque remota todavía- final de Munich se podrá ver el sentido, el espectáculo y el negocio de esta alianza.