Alejandro Echevarría no es directivo ni tiene cargo alguno en el Barça pero es quien más manda en el club después del presidente. El hijo de Juan Echevarría, padre de Constanza, la exesposa de Joan Laporta, va a todos los desplazamientos, figura en las ... actas oficiales de los mismos, y tiene acreditación para bajar al vestuario después de los partidos. Del mismo modo ha conseguido que la seguridad del club esté en un 90% en manos de Barna Porters, la empresa de su íntimo amigo Roberto José Vicente Blanco –antes estaba repartida a partes más o menos iguales entre Prosegur, Sabico y la propia Barna Porters–, y ha nombrado jefe de seguridad del club a Óscar Farreras, persona de su máxima confianza y exjefe de seguridad de Casinos de Cataluña.

En el terreno deportivo, consiguió que Xavi fuera entrenador del primer equipo contra la voluntad de Laporta y con la llegada del técnico colocó en la dirección deportiva a Deco y Bojan, pasando a tener una influencia directa en este área del club.

También ha tomado el control del acceso a los jugadores, hasta el punto de que ha bajado del avión de los desplazamientos al equipo de comunicación del club. Ricard Franco y Sergi Nogueras ya no viajan con los jugadores, ni pueden almorzar con ellos como solían y han sido desposeídos del despacho que tenían en la zona de la Ciudad Deportiva reservada para el primer equipo.

Es tal el poder que Echevarría tiene en el club, y tal el miedo que suscita en empleados y directivos, que el departamento de comunicación ha rogado a por lo menos tres medios de comunicación de Barcelona que iban a publicar esta información que no lo hicieran por temor a ser despedidos. Es especialmente mala la relación que Echeverría tiene con el director de comunicación del club, Àlex Santos.

Igualmente, el ex cuñado del presidente ha prohibido igualmente el acceso sin permiso de los directivos a la zona de la Ciudad Deportiva reservada a los jugadores, y ha reducido las acreditaciones para los desplazamientos. Bajo su supervisión, viaja el presidente, el vicepresidente y dos directivos, elegidos por sorteo. También viajan los miembros de la Comisión Deportiva: Deco, Bojan y Enric Masip. Y acompañándolos, Alejandro Echevarría, que en las actas y acreditaciones consta como miembro de esta comisión, pero que ni ha sido nunca nombrado ni quiere el cargo, para evitar tener que rendir cuentas ante nadie. Cuando el 'compliance' preguntó al Barça qué cargo tenía –para saber bajo qué concepto viajaba con el equipo, asumiendo el club los gastos– la respuesta fue que no tenía ninguno y que simplemente aconsejaba al presidente a título personal. Pero lo cierto es que tiene unas acreditaciones y unos privilegios que no tienen los directivos, un control absoluto en la dinámica interna del club, y lo que él ordena no necesita ni de la aprobación de Laporta para ser ejecutado.

Su relación de extrema cercanía con Lamine Yamal, Pedri o Gavi es la misma que en su día tuvo con Xavi, Eto'o o Messi. Flick es consciente de que Echevarría hasta usa su nombre para dar sus propias instrucciones y aunque está muy disgustado con su influencia, ha decidido seguir el consejo que le dio Guardiola de ocuparse sólo del fútbol.

En el terreno más folklórico, pero altamente representativo del cuidado que pone en detalles que cualquier otro descuidaría, Echevarría ha pedido al pastelero Christian Escribà que este año por Pascua no haga sólo monas con la figura de Lamine Yamal para evitar los celos de sus compañeros. Las monas son figuras de chocolate que los padrinos regalan a sus ahijados el lunes siguiente al Domingo de Resurrección, festivo en Cataluña. Las que prepara la pastelería Escribà son las más representativas de lo que está de moda en Cataluña y este año ha hecho la rara concesión de incluir a otros jugadores como Pedri o Gavi a petición del presidente en la sombra del Barça.

En el terreno más simbólico, Echevarría ha dejado de sentarse en las últimas filas del palco de Montjuïc para sentarse justo detrás del presidente y por delante de los directivos. La deuda moral, política y económica que Laporta tiene con Juan Echevarría convierten a su hijo en intocable. Cuando el presidente abrió su despacho de abogados junto a Xavier Arbós, el 80% de los clientes le llegaron de parte de su suegro, que también ayudó al padre de sus nietos en su primera campaña para ser presidente, en 2003, cuando socialmente Laporta era sólo conocido por ser el marido de Constanza.