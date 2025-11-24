Suscribete a
Todo Irá bien

Laporta traiciona a Florentino y Florentino aprende a decir «Negreira»

«La ruptura, aunque ha sido decepcionante para el presidente del Madrid, tiene mucho más peligro para el Barcelona —un club débil, al límite de la bancarrota y que necesita más de lo que puede ofrecer—, que para un Madrid saneado»

Emoción en la piel, distancia en el fondo

Florentino Pérez y Joan Laporta, en el palco del Bernabéu
Florentino Pérez y Joan Laporta, en el palco del Bernabéu EFE
Salvador Sostres

Tras casi 5 años ayudando al Barça a equilibrar su economía y su institucionalidad, permitiendo por ejemplo, que Laporta pudiera continuar siendo presidente sin presentar los avales, y dando facilidades al eterno rival para que accediera a los mercados financieros, el presidente del Real Madrid, ... Florentino Pérez, ha llegado a la conclusión de que el Fútbol Club Barcelona ya no es más su aliado.

