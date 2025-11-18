Suscribete a
ABC Premium

todo irá bien

Laporta activa su campaña

«Al Camp Nou no tiene ningún sentido volver en el actual estado, y no habría tanta prisa si el presidente del Barça no necesitara presumir de algo en esta temporada electoral»

La adjudicación tramposa de las obras

Estado del Camp Nou, todavía en obras
Estado del Camp Nou, todavía en obras RRSS
Salvador Sostres

Salvador Sostres

Esta funcionalidad es sólo para registrados

En la realidad paralela en la que vive el Barça de Laporta, se presenta como un triunfo el retorno al Camp Nou cuando la verdad es que no está terminado ni cerca de estarlo. Aunque son perfectamente comprensibles las ganas de muchos de volver ... a su casa, esta operación no es más que una tomadura de pelo a los socios, a los que se hace creer que «vuelven» y lo único que en realidad se les hace es mostrarles una parte de lo que tendría que ya estar terminado. Al Camp Nou no tiene ningún sentido volver en el actual estado, y no habría tanta prisa si Laporta no necesitara presumir de algo en esta temporada electoral.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app