En la realidad paralela en la que vive el Barça de Laporta, se presenta como un triunfo el retorno al Camp Nou cuando la verdad es que no está terminado ni cerca de estarlo. Aunque son perfectamente comprensibles las ganas de muchos de volver ... a su casa, esta operación no es más que una tomadura de pelo a los socios, a los que se hace creer que «vuelven» y lo único que en realidad se les hace es mostrarles una parte de lo que tendría que ya estar terminado. Al Camp Nou no tiene ningún sentido volver en el actual estado, y no habría tanta prisa si Laporta no necesitara presumir de algo en esta temporada electoral.

Ni hay cocinas para servir comida caliente, ni los baños ni tantos otros equipamientos están acabados. Una vez más, el presidente del Barcelona usa de la manera más ramplona la tonta emotividad de los socios para manipular sus sentimientos con medias verdades, medias mentiras, e incumplimientos flagrantes. No es ninguna novedad que aficionados y socios se presten a un acto de propaganda tan burdo y tan a costa de su inteligencia, pero es otro trofeo para el museo de la infamia que la prensa deportiva catalana asista al espectáculo tocando las palmas.

No se espera que llueva el sábado a las 16:15, pero en caso de hacerlo el presidente del Athletic se mojaría por Laporta. No está cubierta ni la tribuna. Aunque el Ayuntamiento de Barcelona ha tardado en conceder la licencia, lo ha hecho bajo presión, y entre la inexperiencia de los turcos en este tipo de construcciones en Europa, y las prisas de Laporta, hay que recomendar a los primeros asistentes que vigilen dónde pisan y que extremen la prudencia. También Flick tendría que ser cauteloso con su 'bullshit' línea porque empezar con un empate o una derrota sería gafar la casa nueva, y aunque el entrenador se vaya a final de esta temporada o de la siguiente, las piedras se quedan y hablan de su historia.

Volver al Camp Nou aunque sea en estas circunstancias es algo que puede satisfacer y mucho a un tipo de socio como el del Barça, y efectivamente decantar su voto en favor de la reelección. Pero con la misma emotividad y contundencia, si por tanta precipitación hubiera algún accidente o escena desagradable, lo que Laporta cree que será el empuje para continuar como presidente, se le podría volver dramáticamente en contra.