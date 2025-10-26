Suscribete a
Lamine y Mbappé. Todo se lo juegan uno contra otro

Ambos llegan en un momento muy desigual al Bernabéu: Kylian está en su mejor versión; Yamal parece fuera de circulación, cansado, medio lesionado

Lamine Yamal, en un entrenamiento del Barcelona
Lamine Yamal, en un entrenamiento del Barcelona EP
Salvador Sostres

Salvador Sostres

Es el clásico de si el Madrid ha aprendido a sortear la línea de Flick y es el clásico de si el Barça continúa siendo el equipo de la temporada pasada. Es el clásico del despliegue táctico de Xabi Alonso y de la capacidad de ... Flick para continuar comprometiendo a sus jugadores en el extremo de presión que necesitan para ser los mejores. Es el clásico del liderazgo de invierno. Pero sobre todo es el clásico de Lamine Yamal y Mbappé, el cruce directo e inevitable de caminos de dos estrellas en un momento muy distinto de su estado de forma y de sus vidas. Todo esto que por supuesto es fútbol, pero sobre todo política, se juega esta tarde en el Bernabéu.

