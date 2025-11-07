«¿Esto te gusta porque te gusta o te gusta porque eres alemana?» le preguntó mi amiga Matilda a su madre.

Flick empieza a tener los típicos problemas de los alemanes con la realidad. Hace más de un mes que Alejandro Echevarría y Deco le ... piden que retrase su línea defensiva. La noche de Brujas, la Cadena Cope explicó que también se lo han pedido los jugadores. La respuesta que Flick dio a Deco y Echevarría, en privado, fue que su línea no tenía ningún problema y que lo que faltaba era que los jugadores estuvieran comprometidos: «Lewandowski no puede defender, Lamine no quiere y Balde es un coladero. Por eso cuando Raphinha no está, el equipo se descompensa».

En público, tras el fracaso en Bélgica, Flick no dio nombres concretos y apeló al famoso «ADN» culé, cuya invocación tantas derrotas ha precedido. «Somos el Barça, con nuestro ADN. Podemos hablar de cambiarlo todo pero yo no soy ese tipo de entrenador. No defendemos en nuestro campo ni jugaremos al contragolpe para ganar 1-0». La verdad es que los rivales han descubierto el mecanismo de la línea Flick, que Iñigo ya no está para cuadrar a sus compañeros y que como el técnico alemán reconoce, ni la energía ni el compromiso de los jugadores parece ser el de la temporada pasada. El pragmatismo de Deco y Echevarría, manifestado en privado, podía ser un elemento de reflexión, pero una vez el debate se ha hecho público, y los jugadores y los medios han intervenido, y todo el mundo se siente llamado a decirle lo que tiene que hacer, el orgullo del entrenador se ha unido a su frustración y a pesar de que a cualquier equipo, por pequeño que sea, le basta muy poco para que el Barcelona no pueda mantener su puerta a cero, se ha encerrado en su sistema, como si no se diera cuenta de que en 2025, con la tecnología y la cantidad de analistas que cada equipo tiene, todos los trucos quedan pronto descubiertos y hay que vivir -no sólo en fútbol- en la evolución permanente. Un cierto entorno de Laporta cree que Echevarría quiere cargarse a Flick porque no le obedece y le sitúa en el epicentro de las filtraciones sobre su cansancio y sus ganas -por lo menos momentáneas- de abandonar el club a final de temporada. El entrenador se mueve, con desigual fortuna, dependiendo del día, en la fina línea que separa la defensa de su estilo y personalidad de la aceptación de la realidad y la necesaria cordura para no quedar atrapado en sus delirios.

