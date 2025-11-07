Suscribete a
ABC Premium

Todo irá bien

Flick y sus problemas de alemanes

«Un cierto entorno de Laporta cree que Echevarría quiere cargarse a Flick porque no le obedece y le sitúa en el epicentro de las filtraciones sobre su cansancio y sus ganas -por lo menos momentáneas- de abandonar el club a final de temporada»

Crónica: 'El Barça se hunde, Lamine vuelve a brillar'

Flick, junto a Dani Olmo y Lewandowski durante el duelo contra el Brujas
Flick, junto a Dani Olmo y Lewandowski durante el duelo contra el Brujas afp
Salvador Sostres

Salvador Sostres

Esta funcionalidad es sólo para registrados

«¿Esto te gusta porque te gusta o te gusta porque eres alemana?» le preguntó mi amiga Matilda a su madre.

Flick empieza a tener los típicos problemas de los alemanes con la realidad. Hace más de un mes que Alejandro Echevarría y Deco le ... piden que retrase su línea defensiva. La noche de Brujas, la Cadena Cope explicó que también se lo han pedido los jugadores. La respuesta que Flick dio a Deco y Echevarría, en privado, fue que su línea no tenía ningún problema y que lo que faltaba era que los jugadores estuvieran comprometidos: «Lewandowski no puede defender, Lamine no quiere y Balde es un coladero. Por eso cuando Raphinha no está, el equipo se descompensa».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app