A los pocos días de publicar ABC el artículo sobre las fiestas de Ansu Fati en el ático que se había comprado y reformado en General Mitre, y que no dejaban descansar a los vecinos, el padre y la hermana del jugador visitaron a los ... vecinos para disculparse. Fueron unas disculpas sinceras, según los que las recibieron, y llevaban consigo la promesa de que los incidentes no se volverían a repetir. Una promesa cumplida: «Esto es ahora una balsa de aceite», asegura uno de ellos.

Padre e hija dijeron estar preocupados porque salieran en los periódicos informaciones de Ansu justo cuando su rendimiento pasa por ser el peor de su carrera deportiva y su precio en el mercado ha caído de 80 a 5 millones de euros. No cuenta para el entrenador del Barcelona, Hansi Flick, que no le dio minutos ni en el último e intrascendente partido en San Mamés del pasado domingo. El club, abrumado por las altas cifras que paga y tendrá que pagar por un futbolista que no le sirve para nada, busca una fórmula de compromiso de reducir su salario, y si puede ser de venderlo, aunque por su comportamiento y estado de forma no es que se haya desatado una batalla de pretendientes. Según lo hablado con los familiares de Ansu, los afectados sacaron la impresión de que «cuando termine el contrato intentarán colocarlo, no se dónde pero lo intentarán».

Los vecinos agradecieron la visita del padre y de la hermana de Ansu Fati, pero les llamó la atención que ambos dijeran que le habían dicho al chico que en adelante organizara las fiestas sin molestar a nadie. Según el relato de uno de los que estuvo en la conversación: «Lo mejor es que en lugar de decir que no volverá hacer fiestas nos dijo que ya había avisado a sus hijos de que las fiestas las hicieran en el chalet que tienen fuera, no recuerdo si en Castellbisbal o algún otro pueblo del Vallès. En fin, un desastre». De todos modos, para ellos, lo importante es que la pesadilla ha pasado: «Así es. Creemos además que quieren vender el ático».

Cuando tantas veces me refiero a los padres como foco de problemas para sus hijos, pienso en escenas como ésta. No es que padre y hermana sean malas personas, porque a fin de cuentas van y se disculpan con los vecinos, y son conscientes de que no se puede perturbar su descanso. Pero en lugar de educarlo en que no haga fiestas, en que entrene, y trate de recuperar su estado de forma para que el entrenador le dé minutos y pueda demostrar que aún sirve para jugar al fútbol, le dicen que se vaya con la música otra parte, lo que para nada va a arreglar sus problemas ni mucho menos le ayudará a cumplir el contrato que tiene con el Barcelona y las obligaciones no sólo contractuales que le vinculan con los socios y aficionados de un club que le está pagando y le pagará muchos millones de euros a cambio de esta total y absoluta burla.

Ansu Fati compró este ático del barrio del Putxet de Barcelona hace dos años y medio, lo sometió a unas caras y larguísimas reformas, y ha servido hasta hace pocas semanas de piso franco para fiestas de madrugada que despertaban a los vecinos y generaron varias denuncias de la Guardia urbana. Pero «las denuncias no causaron ningún efecto. Vinieron por el artículo: entraron en pánico de que su hijo y hermano salieran en la prensa por este motivo y más en la situación deportiva en la que se encuentra», sostiene otro de los vecinos que atendió a la familia.