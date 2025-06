Alejandro Echevarría, Hansi Flick y Joan Laporta. Estas tres personas y por este orden mandan en el Fútbol Club Barcelona. Ellos son el poder y la estructura y los demás, colaboradores de unos u otros, o simples figurantes con derechos adquiridos, siempre en el ... terreno simbólico.

El excuñado del presidente acaba de dar un último golpe de autoridad fichando a Gabriel Martínez como nuevo director de comunicación del área de fútbol. Es decir, del primer equipo, el terreno de Alejandro Echevarría. Tras blindar a los jugadores de los directivos, y especialmente de las directivas, tan excesivas en sus demostraciones como Maria Elena Fort; Echevarría ha apartado definitivamente a Álex Santos, hasta ahora único director de comunicación, y a su equipo. La joya de la corona del Barça, que son los jugadores, sus dinámicas internas, y su relación con los medios de comunicación, quedan bajo el control de quien con el favor presidencial se ha convertido en la persona con más mando en lo que realmente importa. Su primer objetivo es claro e inequívoco: proteger a Lamine Yamal de los excesos nocturnos, de los desvaríos de su padre y de los celos del resto de los compañeros. Las cifras son abrumadoras: el 90% de las peticiones de entrevistas, camisetas firmadas, anuncios comerciales, eventos, etcétera, son para él, y el resto come de las migajas del 10% restante.

Hansi Flick manda hacia adentro. Continúa haciendo ver que no sabe hablar español, para evitarse ruedas de prensa demasiado explícitas y largas que sólo pueden causarle problemas; y hace caso del consejo inicial de Pep Guardiola y no interfiere en las operaciones del presidente y sus comisionistas, que han quedado reducidos, aunque no totalmente, a Jorge Mendes y Pinhas Zahavi, siendo este último el más fluido en sus intercambios. Pero el entrenador alemán del Barça manda, y mucho, en la jerarquía y disciplina de los jugadores, y ha quedado muy disgustado del comportamiento malicioso e insolidario de Marc-André Ter Stegen durante su convalecencia. Las filtraciones a la prensa y a las redes sociales, las campañas de autopromoción que exigió al club, y el intento de forzar al técnico a 'restituirle' por decreto disgustaron y hartaron a Flick, que no cuenta con él para la próxima temporada. A la espera de ver qué puede hacer el Barça para traspasarlo o para venderlo, el alemán cuenta con Joan García y Tec.

Por encima de Echevarría y Flick en lo institucional y en lo simbólico, pero con un poder realmente inferior en el día a día y en lo práctico, está la figura del presidente, Joan Laporta, más pendiente estos días de cerrar el ejercicio, que de momento está con pérdidas de 400 millones de euros, que está tratando de maquillar con la consultora Crowe. Las prisas por regresar al Camp Nou tienen que ver con que de alguna manera pueda incluir en las cuentas los ingresos por la venta de los asientos VIP o la concesión del 5G, que en cualquier caso sería altamente irregular porque todavía el servicio no se ha empezado a prestar. Igualmente el presidente prepara la operación del verano', todavía por determinar, con su amigo y comisionista Pinhas Zahavi. Rashford sería el que más cuadraría en los intereses de ambos.