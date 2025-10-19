Suscribete a
Deco pide a Flick que retrase su línea defensiva 10 metros

«El técnico responde que el problema no es de distancia sino de compromiso defensivo. Laporta logra que los socios aprueben unas cuentas con pérdidas por segundo curso consecutivo»

Flick da instrucciones a sus jugadores
Salvador Sostres

El club va mal y lleva dos temporadas seguidas cerrando el ejercicio con pérdidas, lo que antes de que Laporta cambiara los estatutos era motivo de obligada dimisión; pero el presidente sabe jugar al límite, enredar con unos y con otros, hasta con el ... Gobierno si conviene, y ridiculizar a sus adversarios y minimizar la participación de unos socios que de todos modos están dispuestos, en su fanatismo y su ignorancia, a creer y aprobar todo, como volvió este domingo a pasar en la Asamblea de Compromisarios.

