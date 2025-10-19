El club va mal y lleva dos temporadas seguidas cerrando el ejercicio con pérdidas, lo que antes de que Laporta cambiara los estatutos era motivo de obligada dimisión; pero el presidente sabe jugar al límite, enredar con unos y con otros, hasta con el ... Gobierno si conviene, y ridiculizar a sus adversarios y minimizar la participación de unos socios que de todos modos están dispuestos, en su fanatismo y su ignorancia, a creer y aprobar todo, como volvió este domingo a pasar en la Asamblea de Compromisarios.

En el terreno deportivo pasa lo mismo pero al revés. El Barça dispone de los ingredientes adecuados para tener éxito, los jugadores y el entrenador, pero el conjunto ha perdido el equilibrio y la armonía de la temporada pasada y está viviendo momentos de atasco. Falta compromiso en las jóvenes estrellas y falta tranquilidad en el técnico alemán, que ha pasado de aceptar las indicaciones presidenciales el año pasado, cuando llegó y estuvo como a prueba, a exigir este curso mando y plaza, blindaje en sus funciones, y a desdeñar incluso en público, cualquier indicación que venga del gobierno del club.

Alejandro Echevarría, que es quien de verdad manda en todo lo relacionado con el fútbol, y Deco, que también manda mucho -pero supeditado a Alejandro-, han intentado hablar con el entrenador y hacerle ver que su línea defensiva, la popularmente conocida como 'línea Flick', ha dejado de ser eficaz porque los rivales han aprendido el truco de girar sobre sí mismos y hacer el pase al espacio para hacer daño a la contra, y le han sugerido que la retrase 10 metros. Flick piensa que no es un problema de distancia sino de compromiso, y que un equipo en el que Lewandowski no puede defender y Lamine Yamal no quiere defender, el equilibrio se rompe enseguida cuando Raphinha está lesionado, entre otras cosas, porque Balde es un coladero. El técnico no quiere salirse de su cuadrícula germánica y lamenta que los jugadores no tengan el grado de compromiso de la temporada anterior, y lo viene advirtiendo en público desde aquella rueda de prensa en que dijo que los egos matan el éxito del equipo.

Ni Echevarría ni Deco han conseguido, por lo tanto, hacer recapacitar a Flick, pero Deco cree que ha medio convencido al segundo entrenador, Marcus Sorg, y espera que éste sea más eficaz en la conversación con su superior. Respecto a Flick, el club piensa que no es prudente que olvide que es un empleado. Desde el staff técnico, la absurda autoexpulsión contra el Girona, con los posteriores cortes de manga, no se vivieron como un desprecio al árbitro, sino más bien como el desquiciante momento de angustia que vive un entrenador que no encuentra respuestas ni en sus jugadores ni en sus directivos.

La violenta respuesta que dio la semana pasada a la pregunta de si algún miembro de la directiva le había sugerido que no podía castigar a Lamine Yamal por llegar tarde a la charla de activación, fue otro síntoma de esta tensión que se vive en el banquillo azulgrana. Los presidentes hablan con sus entrenadores, o bien directamente, o bien a través de sua personas de máxima confianza, como es el caso del Barcelona, en que de estas cuestiones se ocupa Alejandro Echevarría, que a su vez delega o se coordina con Deco.

Flick está viviendo su primera prueba de fuego como entrenador de este club siempre complicado que es el Barça. Está ante su primer desafío serio, grave, y ha de demostrar que tiene las virtudes necesarias para retomar el camino de la gloria. Ser un buen entrenador no sólo consiste en hallar un sistema de juego ganador o dar con la alineación que pueda ejecutarlo: tiene que ver también con saber gestionar egos, vanidades, el crecimiento irregular, dispar, imperfecto que inevitablemente afecta a un grupo humano tan joven y sobredimensionado económica y socialmente. También Lamine Yamal está en su temporada decisiva. En las próximas semanas o meses, por no estar en forma, acabará lesionado de gravedad, y entonces tendrá tiempo y distancia para decidir si quiere ser una estrella de todos los tiempos o se echa a perder como tantos jóvenes hemos conocido, talentosos con los pies y vacíos de cabeza.