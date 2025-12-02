Luis Enrique le marcó de por vida y aunque en verano pudo irse a la Juventus prefirió quedarse para triunfar en el Barça. Lo que en otros jugadores se juzga como un error a Araujo le computa como evidencia de sus limitaciones, y de ... ahí que sienta un plus de frustración e impotencia. Probablemente no sea un jugador para el Barcelona, pero a diferencia de otros miembros de plantilla, que tampoco lo son, como De Jong o Casadó, al uruguayo se lo ha dicho en público uno de los mejores entrenadores del mundo.

El problema de Araujo, más que de juego, es de ubicación. En esto se parece a Flick, cuya cara de circunstancias ha alarmado mucho más que la angustia existencial del central. ¿Qué le pasa a Flick? Pues que siente la misma impotencia que Araujo, aunque por motivos distintos, al no poder aplicar su idea futbolística. Para que el sistema de Flick funcione es preciso que todos y cada uno de los jugadores estén en plena forma y totalmente comprometidos. No es el caso de Lewandowski, que aunque marca goles, está mayor y no puede seguir el ritmo; no es el caso de De Jong, que no tiene ni el nivel ni la velocidad para lo que el entrenador alemán necesita; y por supuesto no es el caso de Lamine, al que el club trata como a una súper estrella, y sin entrar a discutir si lo es o no, no se comporta como tal, ni su grado de compromiso guarda proporción con su salario; y él mismo lo reconoce en las candorosas entrevistas que da hablando de la influencia de su madre, de ser un ejemplo para los niños, y llegando a afirmar que marcar goles o batir récords no es lo importante.

Araujo está angustiado por sus limitaciones. Flick está triste porque cree que las limitaciones de sus jugadores, y del club, no le dejan avanzar; y luego está también su tozudería germánica, que le impide ni siquiera cuestionarse si su línea defensiva —entre otros asuntos— continúa siendo efectiva, y asiste con decepción a que sus jugadores se lo planteen, como si no le entendieran o no quisieran trabajar lo suficiente. A la vez, los jugadores no creen en el entrenador y se dispersan haciendo cada uno la guerra por su parte, o inhibiéndose, o «perdiendo demasiados balones», que es la explicación que dio el técnico para justificar su semblante cariacontecido del sábado.

Joan García, Raphinha y Pedri son lo mejor y lo más leal que tiene en este momento Flick en el banquillo. Son tres jugadores excepcionales, pero para jugar a lo que Flick quiere, los otros ocho tienen que trabajar con la misma intensidad. Y con la misma fe.