Araujo, Flick, las entradas al Camp Nou, y elecciones en primavera

«Laporta tiene el reto de solucionar el desánimo del primer equipo y los problemas de acceso al Camp Nou para asegurarse la reelección»

Araujo sucumbe a la presión y pide tiempo al Barça para recomponerse

Araujo pasa delante de Flick tras ser expulsado ante el Chelsea
Salvador Sostres

Luis Enrique le marcó de por vida y aunque en verano pudo irse a la Juventus prefirió quedarse para triunfar en el Barça. Lo que en otros jugadores se juzga como un error a Araujo le computa como evidencia de sus limitaciones, y de ... ahí que sienta un plus de frustración e impotencia. Probablemente no sea un jugador para el Barcelona, pero a diferencia de otros miembros de plantilla, que tampoco lo son, como De Jong o Casadó, al uruguayo se lo ha dicho en público uno de los mejores entrenadores del mundo.

