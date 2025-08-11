Salah arremete contra la UEFA por ignorar la causa del fallecimiento del 'Pelé' palestino: «¿Podéis decir cómo murió, dónde y por qué?»

El delantero del Liverpool Mohamed Salah ha criticado duramente el homenaje de la UEFA al futbolista palestino Suleiman Al-Obeid, conocido como el 'Pelé palestino', que murió por disparos cuando iba a recoger ayuda en Gaza después de que el organismo rector del fútbol europeo no hiciera referencia a las circunstancias que rodearon su muerte esta semana.

La Asociación de Fútbol de Palestina (PFA) afirmó que Al-Obeid, de 41 años, murió el miércoles en un ataque israelí dirigido contra civiles que esperaban ayuda humanitaria en el sur de la Franja de Gaza. En una breve publicación en la red social X, la UEFA calificó al exjugador de la selección nacional como «un talento que dio esperanza a innumerables niños, incluso en los momentos más oscuros».

Salah respondió: «¿Pueden decirnos cómo murió, dónde y por qué?». Salah, de 33 años, una de las mayores estrellas de la Premier League, ya había abogado anteriormente por que se permitiera la entrada de ayuda humanitaria en Gaza en la guerra que dura ya casi dos años.

Can you tell us how he died, where, and why? https://t.co/W7HCyVVtBE — Mohamed Salah (@MoSalah) August 9, 2025

La PFA publicó posteriormente en su página de Facebook una declaración atribuida al presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, en la que calificaba a Al-Obeid de «prueba de la alegría que puede florecer en los corazones de las personas a pesar de las dificultades».

«Dedicó su talento y su entrega a los niños de Gaza y dio a sus sueños la esperanza de florecer a pesar del sufrimiento», se lee en el comunicado. «Su muerte es una gran pérdida para el mundo del fútbol y para todos aquellos que reconocen el poder del deporte para unir a las personas».