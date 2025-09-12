La saga Ronaldinho busca continuidad en el fútbol inglés

Con algunas ventanas de fichajes ya cerrados, como es el caso de la Liga española pese a operaciones especiales como la de Laporte y el Athetic Club, estos días se cierran los últimos traspasos en mercados aún abiertos como el inglés. Con los grandes fichajes atados, son días de retoques e incorporaciones inesperadas o sorprendentes como la de João Mendes por el Hull City.

El joven futbolista, de solo 20 años, ha firmado un contrato de un año con opción a otro con el Hull City, club de la Championship inglesa. La peculiaridad del movimiento está, más allá de la entidad del propio jugador o del club cuyos colores va a defender, en el origen del protagonista.

João Mendes es hijo del mítico Ronaldinho, exjugador de la selección brasileña y del Fútbol Club Barcelona entre otros equipos, y de ahí la resonancia del movimiento.

Mendes, cuyo fichaje por el Hull City se hizo oficial este jueves, se formó como futbolista en las categorías inferiores del Barcelona, donde su padre se consagró como uno de los jugadores más plásticos y espectaculares de las últimas décadas. Y desde La Masía ya dio el salto al fútbol inglés en 2024, cuando firmó con el Burnley.

Brasil, España e Inglaterra

El fichaje por el Hull, donde integrará inicialmente el equipo sub-21, reafirma la apuesta del joven jugador por llegar a la liga más pujante del planeta, donde está poniendo a prueba su calidad y su juego.

«Creo que es bueno poder jugar en diferentes estilos de fútbol. En Brasil hay un estilo, en España hay otro y en Inglaterra hay otro, así que creo que completarás muy bien tu forma de jugar si has jugado en diferentes equipos».

El sorprendente fichaje provocó la sorpresa de los seguidores del Hull y del fútbol inglés una vez que se dieron cuenta, pues el Hull City en ningún momento lo citó en su comunicado, de que el joven brasileño era vástago del legendario Ronaldinho.

Su progenitor, campeón del mundo con la selección de Brasil y ganador del Balón de Oro en 2005, publicó una foto con el nuevo jugador del Hull City, deseándole éxito en esta nueva etapa: «Buena suerte en tu nuevo club y desafío, hijo mío».