Rodri, desolado: vuelve a caer lesionado y abandona el campo entre lágrimas

Rodri vuelve a tropezar con la misma piedra. El centrocampista salió lesionado al inicio del partido del Manchester City contra el Brentford en lo que supone nuevo contratiempo físico para el Balón de Oro 2024 justo antes de la concentración de la selección española para los partidos de clasificación al Mundial 2026.

El jugador de 29 años se perdió casi toda la temporada pasada debido a una grave lesión en la rodilla derecha. Según las imágenes y a falta de la confirmación médica, este domingo sufrió una lesión muscular en el Gtech Community Stadium. Desconsolado, se sentó en el césped antes de dirigirse al vestuario entre lágrimas y ser sustituido por su compatriota Nico González.

España, vigente campeona europea, se enfrenta a Georgia y Bulgaria en las eliminatorias para el Mundial 2026 y, seguramente, no podrá contar con uno de sus pilares como es Rodri.