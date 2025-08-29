Suscribete a
Roberto Martínez y una victoria de Portugal en memoria de Diogo Jota

La selección lusa afronta la preparación de su primer partido tras la muerte en accidente de su delantero

El Fenerbahce fulmina a Mourinho tras la eliminación en la Champions

Roberto Martínez en su rueda de prensa con la imagen de Diogo Jota de fondo EFE

Virginia López

Corresponsal en Lisboa

El seleccionador portugués, el español Roberto Martínez, dedicó unas palabras de homenaje a Diogo Jota en la rueda de prensa en la que presentó la lista de convocados para los próximos partidos de preparación del Mundial 2026 contra Armenia y Hungría.

Con corbata ... negra y voz pausada, Martínez recordó que es «la primera concentración sin Diogo Jota». «Sabemos lo que representaba para cada uno de nosotros, el impacto que tuvo en nuestras vidas, queremos honrar su memoria todos los días», afirmó el seleccionador. Por eso, junto con la lista de nombres seleccionados, Martínez subrayó que «en el camino hacia el Mundial 2026, el número de jugadores será de 23+1». Ese es Diogo, matizó.

