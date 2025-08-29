Roberto Martínez y una victoria de Portugal en memoria de Diogo Jota

El seleccionador portugués, el español Roberto Martínez, dedicó unas palabras de homenaje a Diogo Jota en la rueda de prensa en la que presentó la lista de convocados para los próximos partidos de preparación del Mundial 2026 contra Armenia y Hungría.

Con corbata ... negra y voz pausada, Martínez recordó que es «la primera concentración sin Diogo Jota». «Sabemos lo que representaba para cada uno de nosotros, el impacto que tuvo en nuestras vidas, queremos honrar su memoria todos los días», afirmó el seleccionador. Por eso, junto con la lista de nombres seleccionados, Martínez subrayó que «en el camino hacia el Mundial 2026, el número de jugadores será de 23+1». Ese es Diogo, matizó.

El internacional portugués perdió la vida, junto a su hermano André, el pasado 3 de julio en un accidente de tráfico, pocos días después de haberse casado con Rute Cardoso, novia desde el instituto y madre de sus tres hijos. Los médicos habían recomendado a Diogo Jota que evitara viajar en avión y por eso regresaba a Inglaterra en un Lamborghini al que reventó una rueda.

«El ejemplo de Diogo Jota es una luz para todos nosotros y llevaremos su espíritu en nuestro corazón», dijo Martínez, refiriéndose al jugador de forma emotiva. Además, prometió la victoria de Portugal. «Ganaremos por Diogo, por su hermano André y por todos los portugueses». El seleccionador destacó también que la ausencia del delantero será «un factor de unión y responsabilidad», porque él quería ganar el Mundial y ahora «estamos nosotros aquí para alcanzar ese sueño».

En la rueda de prensa, el técnico español reveló que la camiseta con el número 21 de Diogo Jota pasará al centrocampista Rúben Neves, a petición de la familia, dado que los dos jugadores mantenían una relación muy próxima. «Así, Diogo Jota seguirá estando en el terreno de juego con todos nosotros», aseguró.

Portugal conquistó la Liga de Naciones en junio pasado, en la que fue la última participación de Diogo Jota con la selección de las Quinas. Ese día, en declaraciones a ABC, Martínez señaló que su objetivo profesional es «vencer el Mundial 2026». Portugal está en el Grupo F y se enfrentará a Armenia y Hungría. El vencedor del grupo tendrá un lugar asegurado en el Mundial, que se celebrará el próximo año en Estados Unidos, Canadá y México.

Fuera del ámbito deportivo, el internacional luso también fue recordado este jueves por el cantante luso-canadiense Shawn Mendes. En un momento del concierto que ofreció en Lisboa, apareció con la camiseta de la selección con el número 21 y el nombre de Diogo Jota. El gesto fue muy aplaudido por el público y compartido en las redes sociales. A continuación interpretó la canción Heart of Gold (Corazón de Oro) para rendir homenaje a quienes «partieron demasiado pronto».