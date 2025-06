Roberto Martínez: «El objetivo ahora es ganar el Mundial»

Amado por unos, criticado por otros, lo que nadie puede negar es que Roberto Martínez (Balaguer, Cataluña, 13-07-1973) ha hecho historia con Portugal. La selección lusa consiguió este pasado domingo su segunda Liga de las Naciones, tras vencer a España. A su llegada ... a la Ciudad del Fútbol, a las afueras de Lisboa, fue recibido con aplausos y una larga fila de personas que aguardaban para hacerse una foto con el trofeo y con el hombre del momento. «Ya solo le falta llamarse Joaquim para ser más portugués», le dijo un aficionado al darle un abrazo. Acto seguido, atiende con calma a ABC.

-Portugal ha hecho historia, ¿cómo ha vivido ese momento, seleccionador?

-Con mucha intensidad, con mucho orgullo y satisfacción máxima. No se llega a una final y se gana, así sin más, es un proceso, algo que se construye con trabajo y que lleva su tiempo. Con el nivel que teníamos en la Eurocopa, no hubiéramos sido capaces de ganar a Alemania y a España.

-¿Considera que ahora Portugal estaba más preparada para vencer?

-Sin duda. Nos hemos tenido que enfrentar a Alemania, que jugaba en casa, a la que no habíamos ganado en 25 años. Eso exigía un nivel de personalidad y carácter superior. Tampoco era fácil jugar contra España, actual campeona de Europa, que tiene una gran capacidad de abordar finales con naturalidad.

-¿Cuál fue la clave para vencer la final contra España?

-Recibimos el primer gol, después el segundo, pero siempre tuvimos confianza y máxima concentración. Sabíamos que teníamos que seguir haciendo aquello que habíamos trabajado, sin desconcentrarnos.

-En el descanso, ¿qué les dijo a sus jugadores para que mantuvieran esa concentración hasta el final?

-Tuvimos que hacer algunos cambios, cambios de jugadores, cambio de posiciones... A veces son necesarios, hay que entenderlos y adaptarse. En el descanso, no fue tanto una palabra o algo que el seleccionador o el equipo técnico dijera a los jugadores, fue más bien la actitud del grupo. Desde que llegamos, el domingo, sabíamos, porque lo hablé con ellos, que podíamos hacer historia. Podíamos ganar un título para la selección de Portugal en apenas siete días.

-¿Eso motivó a los jugadores?

-Mucho. Y también aumentó su grado de compromiso. Siempre es elevado, pero más aún. Esto también ayuda a centrarte en lo que hay que hacer, jugar el partido sin pensar tanto si estás jugando contra España o una final.

-¿Ya está pensando en el Mundial?

-Sí, claro. Ahora tenemos que vigilar mucho el nivel.

-¿El objetivo de Portugal es vencer?

-Sí. Es nuestro sueño porque Portugal nunca ha vencido un Mundial. Queremos mejorar lo que hizo la selección de Eusebio, que es una referencia para nosotros. El primer paso es clasificarse y después trabajar partido a partido.

-Los hinchas no siempre comprenden sus decisiones tácticas o sus convocatorias. ¿Cómo encaja las críticas?

-He tenido que invertir mucho tiempo en entender la rivalidad de clubes que hay entre norte y sur. Eso también se lleva a la selección. Es normal que a veces haya algún ruido, porque en Portugal la pasión por la selección es muy fuerte. Incluso las personas a las que no les gusta el fútbol apoyan la selección.

-¿Los portugueses le exigen mucho?

-Sí, y lo aprendí muy rápido. En la primera fase de clasificación ganamos diez partidos, eso nunca se había hecho. Aun así, el seleccionador recibía críticas. No creo que se trate de ganar o de perder, de hacerlo de una manera u otra. Es difícil que un seleccionador tenga a todos contentos. Por eso, siempre he decidido de puertas hacia adentro. También me ha ayudado haber trabajado siete años en el fútbol británico, en la Premier, porque la mayoría de los jugadores se han desarrollado ahí o juegan allí.

-¿Qué valores les inculca?

-Para un seleccionador lo importante es mantener el equilibrio táctico. Pero también que haya resiliencia, personalidad y saber superar las dificultades cuando es necesario.

-Cristiano Ronaldo le ha expresado su apoyo, ¿es importante contar con el apoyo de los jugadores?

-Sí, El compromiso de todos los jugadores ha sido impecable.

-¿Hacía falta ganar este título para callar a los más críticos?

-Los entrenadores siempre necesitamos resultados. Pero lo cierto es que son los mejores resultados de la historia de la selección en décadas.

-El actual presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, Pedro Proença, ha dicho que si hay que dedicar esta victoria a una persona, es a usted.

-El cambio de presidencia abrió muchos debates, rumores, algo que por otro lado es normal. Pero lo cierto es que pocas personas me han preguntado cuál es mi grado de compromiso.

-¿Cuál es?

-Siempre he dicho que el objetivo era el Mundial 2026 y que iba a hacer todo lo posible para preparar al equipo al mejor nivel para llegar ahí. En la Liga de las Naciones, ganándola o sin ganarla, el objetivo era crecer más para llegar al Mundial. Mi nivel de compromiso no ha cambiado con el cambio de dirección.

-¿Ser español influye de manera negativa?

-No, todo lo contrario. Yo creo que son más bien las decisiones que tomo que la nacionalidad que tengo. Soy español, pero a los 21 años me fui a Inglaterra. Estuve siete años en la selección de Bélgica. Es decir, nací en España pero no represento una forma de trabajar española. Los portugueses siempre han sido supercariñosos conmigo.

-¿La apuesta pasa por los jugadores jóvenes como Nuno Mendes, que fue el mejor jugador del partido?

-Tenemos que apostar por la competitividad honesta. En la selección todos tienen la puerta abierta y acompañamos a todos los jugadores. No apostamos en la juventud por juventud, ni en la experiencia por experiencia. Apostamos por los mejores en cada momento, con el equilibrio que se necesita en un vestuario de selección que quiere, o tiene, la exigencia de ganar.

-Ha dicho que Portugal está construyendo el hábito de vencer, ¿España es un ejemplo a seguir?

-Sin duda. El fútbol ibérico está de enhorabuena. Eso está claro.