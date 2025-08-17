Suscribete a
Roberto: «Me fijé en que al Atlético le rematan mucho de cabeza; trataré de hacerle daño así»

«Voy a por todas en cada jugada», asegura el joven delantero del Espanyol, rival de los colchoneros en la primera jornada de Liga

Cornellà-El Prat, un escenario espinoso para Simeone

Roberto, en la Ciudad Deportiva Dani Jarque
Roberto, en la Ciudad Deportiva Dani Jarque

Ricard López

Roberto Fernández (Puente Genil, Córdoba, 3 de julio de 2002) pisó por primera vez la élite española cuando el pasado invierno, procedente del Sporting de Braga portugués, llegó cedido al Espanyol. Para muchos era un desconocido, pero media temporada le bastó para que ... la grada periquita clamara por su fichaje y para verse incluido en la lista de convocados para la Eurocopa sub-21. El Espanyol, que llevaba tres mercados sin desembolsar un solo euro, pagó más de seis millones por el 50 por cien de sus derechos. El azar ha emparejado a los catalanes con el Atlético de Madrid en la primera jornada de Liga. En los últimos ocho años, los colchoneros tan solo han ganado una vez en Cornellà. Roberto será el '9' titular.

