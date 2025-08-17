Roberto: «Me fijé en que al Atlético le rematan mucho de cabeza; trataré de hacerle daño así»

Roberto Fernández (Puente Genil, Córdoba, 3 de julio de 2002) pisó por primera vez la élite española cuando el pasado invierno, procedente del Sporting de Braga portugués, llegó cedido al Espanyol. Para muchos era un desconocido, pero media temporada le bastó para que ... la grada periquita clamara por su fichaje y para verse incluido en la lista de convocados para la Eurocopa sub-21. El Espanyol, que llevaba tres mercados sin desembolsar un solo euro, pagó más de seis millones por el 50 por cien de sus derechos. El azar ha emparejado a los catalanes con el Atlético de Madrid en la primera jornada de Liga. En los últimos ocho años, los colchoneros tan solo han ganado una vez en Cornellà. Roberto será el '9' titular.

—¿Cómo siguió el proceso del fichaje por el Espanyol?

—No estuve mucho al tanto porque estaba en el Europeo sub-21 en Eslovaquia. Mi representante sí, pero no me decían nada porque querían que estuviera centrado. Sí estuve un poco pensativo porque tenía la incertidumbre de si se haría o no, pero al final salió todo bien. Cuando terminó el torneo ya estaba todo cerrado y solo faltaba firmar.

—¿Por qué quiso quedarse?

—A lo largo de la temporada pasada siempre dejé claro que quería estar aquí. Y así se lo transmití a mis representantes. Caí de pie durante los seis meses que estuve aquí el pasado curso y estuve super cómodo con el club. La afición fue sobre todo la que me ayudó a decantarme por seguir aquí.

—¿Cómo ha vivido este verano con tantas altas y bajas en la plantilla?

—Sabíamos que iba a haber movimiento porque el año pasado éramos bastantes cedidos. La verdad que los nuevos fichajes se han adaptado todos muy bien, sólo falta Ty (Tyrhys Dolan), que aún tiene algún problemilla con el idioma el español. Tenemos un buen grupo.

Noticia Relacionada Gonzalo Bernardos: «En cierto modo, Laporta es un modelo a seguir» María José Hostalrich En cada argumento deja un titular, una bomba lanzada desde su condición de persona indómita y rebelde, pero fiel a sí misma. Así es Gonzalo Bernardos (Barcelona, 1962), economista y perico, no necesariamente por ese orden. Hijo del socio número dos del RCD Espanyol. Eso marca impronta

—¿Cómo fue la experiencia con la sub-21?

—Me sentí muy bien. Para mí, uno por uno, teníamos un equipazo, por eso fue una pena caer tan rápido ante la selección que ganó la competición, Inglaterra. Estuvimos un mes allí y escuchar el himno de tu país fuera de casa siempre emociona.

—¿Qué jugador le sorprendió la pasada temporada?

—Me sorprendió mucho Rudiger. En el último partido que jugamos con el Real Madrid él no estuvo mucho en el campo porque se marchó lesionado, pero en el primer choque ya me di cuenta de lo duro que es.

—¿Se ve algún día siendo el delantero de la selección absoluta?

—Voy a trabajar cada día para ayudar al Espanyol, y si así puede llegar algún día la llamada sería un orgullo. Durante muchos años ha estado Morata, ahora están Samu y Oyarzábal, al que ponen también de '9'. España tiene grandes delanteros, como debe ser; estoy seguro de que si me centro en trabajar lo demás vendrá solo.

—¿Cómo se toma un cambio de propiedad alguien que acaba de firmar por el club?

—Los jugadores lo que queremos es el bien para el club. Esperemos que la nueva propiedad sea para mejorar. Ojalá también puedan llegar jugadores del Burnley (equipo inglés recién ascendido a la Premier cuyo dueño, el empresario estadounidense Alan Pace, acaba de comprar el Espanyol) y más facilidades de las que ya hay en las instalaciones.

«Escuchar el himno de tu país fuera de casa siempre emociona»

—En el amistoso ante el Newcastle al Atlético le remataron numerosas veces de cabeza. ¿Se fijó en ello para tratar de hacerles daño?

—Sí, claro. Aunque yo siempre me centro especialmente en eso porque soy un delantero que trata de estar atento en el área y conseguir saltar ese 'metrito' más que luego marca la diferencia en las jugadas aéreas.

—¿Cómo se le puede hacer daño a este Atleti de Simeone?

—Va a ser muy complicado porque es un equipo con mucha calidad, pero nosotros estamos centrados en usar nuestras cartas también. Este verano han llegado muchos jugadores nuevos al Atlético y la verdad que son todos fichajazos. Cuando van quedando menos días para un partido nos juntamos con el 'staff' para tratar de ver qué jugadores podrían jugar y por qué puntos podemos hacerles daño.

—Como delantero, ¿qué opina del estilo del Cholo?

—El Cholo trabaja mucho a los delanteros para que funcionen como a él le gustan. Yo personalmente trabajo para ir a por todas en cada una de las jugadas, independientemente del equipo que esté delante.

—¿Es este un año para aspirar a algo más y dejar atrás estos últimos años de sufrimiento?

—Queremos mejorar lo que hicimos el año pasado y esperamos poder darle un respiro al club, que se lo merece para no estar hasta la última jornada sufriendo.