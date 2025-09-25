Suscribete a
ABC Premium
sponsor

Fútbol

Robert Prosinecki: «Hoy hay jugadores con talento, pero en mi época nos divertíamos mucho más»

El fútbol que hoy entrena frente al que jugó. Dos mundos opuestos sobre los que el croata habla con ABC antes de un Oviedo-Barça que le toca de cerca

Robert Prosinecki: «Hoy hay jugadores con talento, pero en mi época nos divertíamos mucho más»
Julio Ocampo

Julio Ocampo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Apodado el Maradona de los Balcanes, lo cierto es que Robert Prosinecki nació (1969) en Alemania Occidental. Sus padres, eslavos, emigraron allí por motivos laborales. El resto es una historia llena de fútbol y cicatrices, de éxitos planetarios y zozobras entre tormentas y bombas. En ... realidad, el croata -en España militó en el Real Madrid, Barcelona, Oviedo y Sevilla- no se sabe muy bien si llegó a la Liga demasiado tarde o demasiado pronto. Genio incomprendido y grácil. Fútbol sutil, hippy. De aire bohemio y soñador. Contracultural. Incluso hoy, que atiende al teléfono a ABC desde su casa, responde con ese ritmo pausado con el que pisaba el cuero cuando pensaba y pensaba en las minas del medio campo, siempre lejos de cualquier cadena esquemática. De números y matemáticas. Fue campeón de Europa con el Estrella Roja en 1991. Además, lideró una de las mejores Croacia de todos los tiempos. Sí, en el Mundial de 1998, cuando terminó tercera. Efectivamente, quizás faltó tiempo para terminar de entender a un poeta del fútbol. Inacabado, sí, pero siempre genio con pies de brasileño y rostro de rockstar.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app