Estos son los rivales del Real Madrid en el Mundial de Clubes 2025

El renovado y revolucionario Mundial de Clubes está listo para dar el pistoletazo de salida en Estados Unidos, país que organiza el torneo de la FIFA que repartirá la mayor cantidad de dinero en la historia de una competición de fútbol. Nada más y nada menos de mil millones de euros a los 32 participantes en este campeonato que tiene lugar del 15 de junio al 13 de julio en 11 estadios repartidos por todo el país americano.

El Real Madrid es uno de los grandes favoritos para hacerse con el título mundial junto a PSG, actual campeón de la Champions, Manchester City, Bayern Múnich, Inter de Milán o Chelsea, ganador de la última edición de la Europa League.

El conjunto que dirige desde este mes de junio Xabi Alonso, buscará en este torneo olvidar la decepcionante temporada y cerrar el curso con un título, después de caer en la final de la Copa del Rey ante el Barcelona, ceder LaLiga a los azulgrana, y ser destronados de la Liga de Campeones por el Arsenal.

Los rivales del Real Madrid en el Mundial de Clubes 2025

El Real Madrid, como los 31 equipos restantes, conocen su ruta para todo el Mundial de Clubes. Un camino que está condicionado al desempeño de los conjuntos en la fase de grupos. Los dos primeros de cada uno de los ocho grupos avanzan a los octavos de final, mientras que los dos últimos acabarán su trayectoria en esta primera edición del torneo antes de tiempo.

El bombo del sorteo celebrado el pasado mes de diciembre, determinó que el Real Madrid comparta el grupo H con el Al HIlal, el Pachuca y el Red Bull Salzburgo en el nuevo Mundial de Clubes 2025. El Real Madrid acudió al sorteo como el segundo equipo en el ranking de la UEFA. Por ello, los blancos ejercieron de cabezas de serie en el bombo 1.

Calendario de partidos del Real Madrid 18 de junio: Real Madrid vs. Al Hilal (Miami)

22 de junio: Real Madrid vs. Pachuca (Charlotte)

26 de junio: RB Salzburg vs. Real Madrid (Philadelphia)

Al Hilal, el Rey de Asia que amenaza al Madrid

El primer encuentro contra Al Hilal será clave para marcar el ritmo del grupo. Aunque los saudíes han reforzado su plantilla en los últimos años con figuras internacionales, los merengues parten con clara ventaja técnica y táctica.

El equipo árabe consiguió su cupo al nuevo torneo de la FIFA tras ser campeón de la Liga de Campeones de Asia en el 2021. Ese título convirtió al Al Hilal en el club más laureado de la historia de la Champions asiática, por delante de los Urawa Red Diamonds y los Pohang Steelers, los dos con tres.

No es un desconocido para el conjunto blanco, ya que fue su adversario en la final del antiguo Mundial de Clubes en 2023, en la que los de Ancelotti se impusieron por 5-3 en un partido loco.

La gran novedad del equipo saudí será Simone Inzaghi, el técnico italiano que eliminó al Barça en la Champions con el Inter. En el equipo saudí juegan viejos conocidos del fútbol europeo como el guardameta Bono, ex del Sevilla, João Cancelo, qué jugó en el Barcelona, el ex del Chelsea Koulibaly, el ex jugador del Atlético de Madrid Renan Lodi o Rúben Neves, campeón de la Liga de Naciones con Portugal.

Pachuca, la representación del fútbol mexicano

En el segundo partido, Pachuca puede representar un rival incómodo por su dinamismo y experiencia continental, pero el potencial ofensivo del club merengue debería imponerse.

Los de México se clasificaron para el Mundial de Clubes tras conquistar la Copa de Campeones Concacaf 2024 y la Challenger Cup. Ya ha sido seis veces campeón continental y siete veces campeón de Liga mexicano.

Fueron el rival del Real Madrid en la final de la Intercontinental del pasado mes de diciembre, donde los blancos vencieron por 3-0 con goles de Mbappé, Vinicius y Rodrygo.

Cuentan con jugadores que han disputado LaLiga española como Oussama Idrissi, que jugó en Cádiz y Sevilla; Salomón Rondón, que jugó en Las Palmas y Málaga; o Robert Kenedy, que pasó por las filas del Valladolid.

Salzburgo, la fábrica de talento de Red Bull

El pasado mes de abril, el conjunto austríaco se convirtió en el club europeo número 12, y por tanto el último de la UEFA, que se clasificó para el Mundial de Clubes.

Cada verano Salzburgo vive un nuevo renacer en su equipo de fútbol, que poco tiene que ver con aquel en el que destacó Erling Haaland (Manchester City), Sadio Mané (Al-Nassr), Karim Adeyemi (Borussia Dortmund) o más recientemente Benjamin Sesko (Leipzig). Todos ellos salidos del club que pertenece a la empresa de bebidas energéticas Red Bull y que hizo que el equipo mudase su piel al blanco y rojo.

El conjunto austríaco ha logrado asentarse en la élite con una política muy particular, la de formar y vender. La factoría austriaca de Red Bull, gran dominador de su competición doméstica, incorpora talento joven que después vende sin dejar de ser competitivo y asentado de forma regular en la fase de grupos de la Champions League.

Formato del Mundial de Clubes: cómo funciona la competición y donde será la final

La competición cuenta con un formato tradicional de 32 equipos que se empleó en la Copa del Mundo desde la edición de 1998 hasta 2022. Los equipos están organizados en ocho grupos formados por cuatro equipos cada uno.

Los dos primeros clasificados pasan a la siguiente ronda, que es una eliminación directa de 16 equipos. Un primer paso para llegar a la final que tendrá lugar el 13 de julio en el Estadio MetLife de Nueva Jersey. Un coliseo donde se jugará la final de la Copa del Mundo de la FIFA.

Posibles rivales del Real Madrid en octavos de final del Mundial de Clubes 2025 Juventus

Manchester City

Wydad AC

Al Ain

FPorto

Si bien no se tiene una seguridad cierta sobre sus rivales en octavos, el Real Madrid tiene en el horizonte el club al que le tocará enfrentarse. En esta ronda, los de Xabi Alonso tendrán que jugar contra la Juventus o el Manchester City de Guardiola.