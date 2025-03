El rico club europeo que podría acabar sin techo: París se planta ante los millones de Qatar

No es el más grande de Europa. Tampoco el que más gestas al abrazo sus gradas, pero el 'Parc des Princes', Parque de los Príncipes en su traducción al castellano, es un escenario icónico en el fútbol del viejo continente. Situado más allá de ese museo al aire libre que es el centro de París, atravesado por la 'Peripherique' que trata de repartir el tráfico de locos de la capital de Francia, se terminó de levantar en 1897 en su forma primigenia. El actual recinto deportivo es más reciente, en concreto de 1972. Acoge los partidos del París Saint-Germain, el club local más famoso, desde que ingresó en la máxima división del fútbol galo en 1974, y fue casa de la selección hasta 1997, cuando se inauguró el 'Stade de France', algo más al norte en la ciudad de la luz.

Estadio y club han forjado desde entonces un fuerte vínculo con el paso de los años. Pese a ser de titularidad pública, pues pertenece a la ciudad de París, su explotación está cedida a una empresa filial de 'Qatar Sports Investments', dueña del PSG desde 2011. Una cuestión que ha provocado importantes roces y un evidente deterioro de la relación en las últimas fechas, que estalló definitivamente a finales de 2022 con una entrevista del presidente Nasser Al-Khelaifi en 'Bloomberg', en la que aseguró que el club podía abandonar el Parque de los Príncipes.

Aunque en el año 2013 el Ayuntamiento y el club alcanzaron un acuerdo para prolongar el contrato de alquiler hasta 2043, el club de la 'Ligue1' presentó el pasado mes de noviembre una oferta al consistorio para comprar el Parque de los Príncipes. El PSG, que tras alargar el arrendamiento acometió una profunda reforma del recinto durante tres años cuyo coste se elevó hasta los 85 millones de euros, ha llegado a afirmar por boca de su presidente que el club no se siente bienvenido en el estadio.

La oferta del PSG saltó a los medios, provocando la contundente respuesta de la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, a través de 'Le Parisien': «El Parque de los Príncipes no está en venta. Y no se venderá. Esta es una posición firme y definitiva. Es un patrimonio excepcional para los parisinos. Pero, por supuesto, debemos acompañar al PSG en su deseo y necesidad de renovar, aumentar la capacidad y modernizar el estadio».

Un auténtico puñetazo en la mesa de la alcaldesa después de que su equipo municipal se hubiese mostrado hasta ahora abierto al diálogo, aunque la venta no era su «opción prioritaria».

Las declaraciones de Hidalgo provocaron el enfado del PSG, que se mostró decepcionado y sorprendido de que el Ayuntamiento quiera «desalojar al Paris Saint-Germain y a sus seguidores del Parque de los Príncipes. La alcaldesa está obligando al PSG a salir de su casa».

Las quejas del PSG

El PSG lleva años quejándose de que necesita un estadio más grande, pues argumenta que los 47.000 espectadores que tiene de capacidad el Parque de los Príncipes se quedan cortos respecto a los estadios de 60.000 a 90.000 asientos de sus grandes rivales continentales. Consideran que la limitada capacidad del recinto no ayuda a conseguir el hasta ahora esquivo sueño de la Champions League.

Entre los principales argumentos de dueños qatarís están también los millones ya invertidos en el estadio, y condiciona una nueva inversión «de 500 millones adicionales» a la venta. «Es obvio que el PSG solo hará una inversión tan grande si nos convertimos en propietarios del Parque de los Príncipes», reconocen, al tiempo que lanzan un aviso: «Al rechazar esta inversión la alcaldesa impone una carga fiscal de varios millones de euros a los contribuyentes parisinos para mantener la estructura de un estadio que tiene más de cincuenta años y necesita una renovación completa. Habrá que pagar 30 millones de euros solo para adecuarlo a los estándares ambientales».

Y en último término el PSG se escuda también en sus aficionados, pues «la posición de la alcaldesa los ignora por completo». «Es lamentable que concluyan las discusiones de venta que hemos tenido durante mucho tiempo, pues el club ahora está tristemente obligado a presentar opciones alternativas para nuestra casa», concluyen.

«Es más barato que Paredes»

El enfado de los dueños del PSG no afectó a la posición del Ayuntamiento, pues este mismo fin de semana David Belliard, adjunto a la alcaldesa, ratificó en 'RMC Sport' las palabras de su jefa: «Estamos en una partida de póker de mentirosos. Veremos qué ocurre en las negociaciones. No soy partidario de vender activos importantes al sector privado y en particular a Qatar. El Parque de los Príncipes es uno de ellos. Necesitamos participar en un cierto número de activos de prestigio. El Parque de los Príncipes no pertenece a Qatar, sino a los parisinos y, más ampliamente, a los franceses. Queremos que siga formando parte de este patrimonio común».

Junto a la filosofía del Ayuntamiento en la cuestión del patrimonio público, en el fondo de la cuestión como no podía ser de otra manera está también el dinero. Según medios franceses, el club hizo una oferta pública de adquisición, pero según el primer teniente alcalde de París, Emmanuel Grégoire, citado por 'Le Parisien', la cantidad ofrecida por el PSG era de solo 40 millones de euros, a todas luces insuficiente. «Es más barato que Paredes», llegó a comparar el político con el fichaje del futbolista argentino, provocando la ira de los dirigentes qatarís del club.

Nasser Al-Khelaifi explicó en una conversación con AFP que el precio que la ciudad había pedido al club era «entre siete y ocho veces superior a las propias valoraciones que hace el Ayuntamiento».

Intento de apaciguamiento

Tras romperse las hostilidades, Emmanuel Grégoire volvió a tomar la palabra este martes en una rueda de prensa en el Ayuntamiento para reafirmar que el estadio no está a la venta, aunque tras las amenazas de Al-Khelaifi de salir de la ciudad, el político optó por un intento de apaciguamiento.

🏟️ Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la mairie de Paris, sur le dossier du Parc des Princes :



«Queremos que se queden. Quieren quedarse. Así encontraremos soluciones», explicó antes de expresar su optimismo en torno al proyecto de ampliación del estadio. «Queremos encontrar los medios financieros. La idea es encontrar un marco más tranquilo y directo para las negociaciones. Queremos renovar el diálogo. Este es un asunto urgente. No es posible que el PSG juegue en otro lugar que no sea el Parque de los Príncipes».

Apoyado por Pierre Rabadan, a cargo del departamento de Deportes, Grégoire acogió con particular satisfacción el plan puesto en marcha por el PSG: «Hay un proyecto muy avanzado. Lo que se nos presentó es sumamente atractivo. Si lo hacemos bien, en 2028 o 2029 tendremos un partido del PSG en el renovado estadio. Sabemos cómo hacer contratos largos. Tenemos propuestas que hacer para reconciliar a todas las partes. Hagamos todo lo posible para completar este proyecto de expansión lo antes posible».