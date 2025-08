La renovación del carismático utillero del Unión Molinense, fenómeno viral en las redes

Los clubes de de las categorías inferiores del fútbol español, muchos de ellos ya en pretemporada, continúan completando sus plantillas y anunciando nuevas incorporaciones a través de sus medios oficiales. También informando de las renovaciones de jugadores y, en el caso del conjunto murciano del Unión Molinense, informando de la continuidad de una figura imprescindible en todos los vestuarios, la de su utillero.

Como si se tratara de un jugador más y utilizando la misma fórmula que con sus futbolistas, el equipo del Grupo XIII de Tercera Federación ha publicado en sus redes sociales la imagen del carismático Pedro García 'Perico' como si fuera un cromo. Un bonito gesto con el que el conjunto de la localidad de Molina de Segura ha querido reconocer el impagable trabajo de un auxiliar que lleva ya 15 años en la entidad. «Durante los partidos se pone el peto y recorre la banda como recoge pelotas, sumando kilómetros con la misma ilusión de siempre. Existe la leyenda de que nunca ha perdido un balón, y si lo ha hecho nunca ha perdido la fe en encontrarlo», explican a ABC desde el club.

Muchísimas gracias a todas las personas que me habéis mencionado por todos vuestros comentarios deverdad ❤️ — Pedro Garcia (@PedroGarci26544) August 5, 2025

Nacido en Blanes (Girona), Perico tiene 53 años y reside en Molina de Segura desde los 11. En la imagen publicada por el Unión Molinense, aparece con su habitual gorra de camuflaje, su peculiar barba y luciendo la elástica oficial del equipo, aunque no es la única que guarda en su armario porque este utillero lleva años coleccionando camisetas, una de sus pasiones,

«Perico representa lo más puro y auténtico de este deporte: humildad, trabajo invisible y amor incondicional por un escudo. Más de una década al pie del cañón, siempre para lo que el equipo necesite. Orgullo del club y ejemplo para todos», ha reflejado en sus redes Manuel Pattier, el responsable de cantera del Unión Molinense.

«Aunque colabora con el equipo de Tercera RFEF, su implicación va mucho más allá: está presente en absolutamente todas las categorías. Da igual el día o la hora, si hay fútbol en el Estadio Sánchez Cánovas, Pedro está. Da igual que sean las diez de la mañana con los juveniles, las cinco de la tarde con el femenino, o las ocho con el filial», aseguran a este periódico desde el conjunto murciano, donde Perico es una figura admirada. «Es una de las personas más queridas en el vestuario. Está en todos los entrenamientos, en todos los partidos y en cada desplazamiento del equipo, nunca falla».

Reconocimiento al modesto utillero que ha llegado también de figuras del fútbol desde cientos de kilómetros, como en el caso de Israel Vicente, segundo entrenador del Linares Deportivo. «Humildad, pasión y un pilar fundamental en el Unión Molinense. Que grande eres Perico», ha escrito el técnico, que convivió con el utillero en la caseta del conjunto murciano.

Sin embargo, aprovechando el anonimato de las redes sociales, desde varias cuentas se han lanzado comentarios ofensivos contra Perico por su aspecto físico. El modélico utillero, que ha terminado convirtiéndose en viral, no ha querido entrar en polémicas y se ha limitado a responder con un elegante comentario: «Muchísimas gracias a todas las personas que me habéis mencionado por todos vuestros comentarios, de verdad». Un mensaje sencillo, directo, como todo lo que hace en el club murciano, donde lo suyo no son los los focos ni los titulares, sino tener listo cada balón y la ropa de trabajo de los jugadores.

Nuestro utillero, Pedro García, se ha hecho viral, pero más lo sería si conocierais su gran labor y corazón.



Desde el club denunciamos algunos comentarios desafortunados y agradecemos los muchos mensajes de apoyo que ha recibido.



Habéis hecho viral a la persona correcta. pic.twitter.com/4T46TmoTvm — UNIÓN MOLINENSE C.F. (@UnionMolinense) August 5, 2025

Ante el aluvión de comentarios de todo tipo sobre Perico aparecidos en las redes (más de 60.000 interacciones convirtieron el anuncio en fenómeno nacional), el Unión Molinense salía en defensa de su utillero con una nueva publicación en su cuenta de X. «Nuestro utillero, Pedro García, se ha hecho viral, pero más lo sería si conocierais su gran labor y corazón. Desde el club denunciamos algunos comentarios desafortunados y agradecemos los muchos mensajes de apoyo que ha recibido. Habéis hecho viral a la persona correcta», ha escrito el club murciano, donde ha sorprendido la situación creada este verano con la renovación de Perico porque se lleva años anunciado de la misma forma su continuidad en la entidad.

Lo importantes es que, una temporada más, Pedro García volverá a tener todo listo en el vestuario para que los jugadores del Unión Molinense no se tengan que preocupar de nada. Ha visto a cientos y cientos pasar por la caseta y con muchos de ellos mantiene contacto por su carácter paternal. Un amigo para todos ellos, un utillero ejemplar.