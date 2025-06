Cherki y Huijsen, los fichajes más caros del mercado del Mundial de Clubes

La primera ventana de fichajes de junio de la historia del fútbol no ha pasado de soslayo. Sobre todo, en la gran mayoría de equipos europeos que van a disputar el Mundial de Clubes. El torneo ha sido tomado muy en serio por sus ... participantes y ahí están sus inversiones. Excepto el PSG, campeón de la Champions hace diez días en Múnich, y el Atlético, cuyos únicos movimientos han sido convertir en compra las cesiones de Lenglet y Musso, los otros diez equipos del Viejo Continente se han reforzado. Y no de cualquier manera.

El City es el que más 'pasta' se ha dejado. 90 millones entre Cherky (50) y Ait-Nouri (40), además del portero Bettinelli (600 mil). Reijnders (70) también lo dan por hecho, pero la realidad es que oficialmente no ha sido anunciado, aunque desde Inglaterra se apunta que ha sido inscrito. El Chelsea tampoco ha escamoteado: Delap (35'5), Essugo (22) y Sarr (15) para un total de 72 millones en fichajes. El Borussia se gastó ayer 33 'kilos' en Jobe, el hermano de Bellingham. El Inter, aparte de nuevo entrenador (Chivu) ha pagado 14 millones por Sucic y 23 por Luis Henrique. La Juventus, 14 por Kalulu y 17'2 por Kelly. El Oporto 15 por Gabri Veiga. El Benfica 7 por Dahl, que estaba cedido. El Bayern ha traído a Tah y Bischof como agentes libres. Y el Madrid cerró ayer el mercado con Alexander-Arnold, que será presentado el jueves y por el que ha pagado 5 millones para que se desvinculara ya del Liverpool, y con Huijsen, que ha costado 58 millones.

Siete entrenadores nuevos

Pero no solo los europeos. La gran mayoría de clubes del resto de confederaciones también se han reforzado. Sobre todo, en los banquillos. Además de la llegada de Xabi Alonso al Real Madrid, hay otros seis clubes que estrenan entrenador en Estados Unidos. Chivu (Inter), José Riveiro (Al-Ahly), Russo (Boca) Domènec Torrent (Rayados de Monterrey), Inzaghi (Al Hilal) y Jaime Lozano (Pachuca). Un 22'5% de los entrenadores del Mundial de Clubes empezarán su periplo en sus nuevos clubes en el torneo, aunque evidentemente no todos tendrán las mismas obligaciones.

A quién se le va a exigir más, sin duda, es a Xabi Alonso. Y de ahí que el Madrid haya hecho todo lo posible por reforzar la defensa, la zona más necesitada. No ha logrado cerrar a Álvaro Carreras, que jugará con el Benfica el torneo, pero sí a un lateral derecho y a un central. Un central, Huijsen, que ya es el defensa más caro de la historia del Madrid, aunque eso a él no le importa: «Me da un poco igual ser el defensa más caro de la historia del Madrid», dijo ayer el malagueño, de padres neerlandeses, en su presentación.

Elegantemente vestido, con un traje de color negro, el mismo tono que la corbata, y camisa blanca, Dean Huijsen vivió su día número uno como jugador del Real Madrid. Junto a él, sus hermanos, Donny y Damon, y sus padres, Mascha y Donny, emocionados. Mucho. Tanto que no podían dejar escapar las lágrimas: «Hoy estamos muy felices porque llega uno de esos talentos que irrumpen en el mundo del fútbol para ilusionarnos», dijo Florentino en el acto de presentación.

El presidente estuvo muy cariñoso con el nuevo jugador del Madrid: «Querido Dean, bienvenido a tu nueva casa. Este era tu gran sueño. Hemos visto cómo te emocionabas con tu familia. Ellos saben todo el sacrificio que has tenido que hacer para ser uno de los mejores centrales del mundo». Sacrificio que le ha traído al club de su vida: «Tienes un talento especial para desarrollar un fútbol elegante. Muchos grandes querían contar contigo, pero tenías claro que querías venir aquí, a construir tu propia historia», añadió el mandatario.

Huijsen miraba al presidente con la misma cara y los mismos ojos que lo hace un niño el día de Reyes. Y es que no deja de ser un niño, con la inocencia y timidez que eso también conlleva. Su primer discurso, simpático y breve: «¿Se me escucha?», dijo entre risas. «Quiero darle las gracias al presidente y a mi familia. He querido estar aquí desde el día uno. Desde que me llamó el Madrid no tuve ojos para otro equipo. Llego al mejor club del mundo y ojalá podamos ganar muchos trofeos juntos. El Madrid es el club de mi vida. Muchas gracias. Hala Madrid».

El andaluz posó con su nueva camiseta, con el 24, se hizo la habitual foto con el presidente y las 15 Champions detrás, y se puso por primera vez delante de los medios: «Es el mejor día de mi vida. Es un sueño estar aquí», dijo en su primera respuesta.

Corta aparición, como su discurso inicial. Es un chico tranquilo y parco en palabras. 17 preguntas resueltas en apenas 10 minutos de rueda de prensa con respuestas muy cortas: «No hay otro equipo parecido al Madrid, da igual las ofertas que tuviera», dijo un Huijsen que reconoció haber hablado con Xabi antes del fichaje y que entiende que el estilo de Alonso le viene como anillo al dedo: «Encajo bien en el fútbol que quiere hacer. Van a ser años bonitos».

A Dean la presión de ponerse la camiseta del Madrid no le va a pesar. Está convencido de ello: «He demostrado que estoy preparado. Soy exigente, tengo mucha ambición y he venido a ganar todos los títulos». Huijsen, además, desveló que Ramos le mandó un mensaje el día que se hizo oficial su fichaje por el Madrid: «Es mi máximo ídolo y, para mí, el mejor central de la historia. Mi primer recuerdo es su gol en Lisboa, en la final de la Champions de 2014».

También tiene un gran recuerdo de cuándo Mourinho le llamó para que fichara por la Roma: «Estaba de cena de Navidad con mi familia. Y, claro, cuando te llama Mourinho le tienes que escuchar». 20 añitos y 195 centímetros mide la criatura. El Madrid se hace con un central de altura.