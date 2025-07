Diez récords superados en la Eurocopa femenina

Récord de mayor cantidad de jugadoras distintas que anotan en un mismo partido para una sola selección

España se había convertido en la tercera selección en contar con cinco futbolistas diferentes marcando en un solo encuentro —ante Bélgica— gracias a los goles de Alexia Putellas (quien anotó dos veces), Irene Paredes, Esther González, Mariona Caldentey y Claudia Pina. Sin embargo, Inglaterra superó ... ese registro en la tercera jornada, al imponerse 6-1 sobre Gales con tantos de Georgia Stanway, Ella Toone, Lauren Hemp, Alessia Russo, Beth Mead y Aggie Beever-Jones.

Mayor cantidad de goles en una fase final: 106

Los tantos se multiplicaron en la Eurocopa femenina 2022, con 78 anotados durante la fase de grupos, cifra que superó a toda la fase final anterior de 16 selecciones, realizada en 2017, que terminó con 95 goles. No obstante, Suiza 2025 rompió ese récord tras los cuartos de final, con cinco encuentros aún por jugar, alcanzando más de 100 goles por primera vez.

Remontada más grande en una eliminatoria: Inglaterra frente a Suecia

Hasta ese momento, ningún equipo en la historia de la EURO femenina había logrado avanzar de ronda tras ir perdiendo por dos goles en una eliminatoria. Inglaterra rompió ese precedente en los cuartos de final, cuando logró igualar el marcador pese a estar en desventaja a solo 11 minutos del final. El conjunto inglés terminó clasificándose en una dramática tanda de penaltis, en la que Suecia tuvo en dos ocasiones la oportunidad de sentenciar la victoria desde los once metros.

Goleadora de mayor edad: Jess Fishlock, con 38 años y 176 días (Francia 4-1 Gales)

En 2022, Irlanda del Norte hizo su debut en un gran torneo y su primer tanto fue obra de Julie Nelson, quien tenía 37 años y 33 días, durante una derrota por 4-1 ante Noruega. Tres años después, en 2025, fue el turno de Gales de estrenarse en una gran competición, y su primer gol también llegó en una caída por 4-1, esta vez frente a Francia. La autora fue la mítica Jess Fishlock, que con 38 años y 176 días se convirtió en la jugadora más veterana en marcar en la historia del torneo.

Más goles en total en un grupo: 29 (Grupo D)

Los equipos del Grupo D (Inglaterra, Francia, Países Bajos y Gales) anotaron un total de 29 goles en sus seis encuentros, superando los 22 del récord previo, que pertenecía al Grupo C de 2022 (donde también estuvo presente la selección neerlandesa).

Mayor cantidad de partidos que se fueron a la prórroga: 5

Después de que dos cuartos de final se decidieran en tiempo extra, ambas semifinales también se alargaron más allá de los 90 minutos, algo que nunca antes había ocurrido en una EURO femenina. Inglaterra evitó una tanda de penales con un gol en el último instante frente a Italia, y poco después España superó a Alemania casi en el mismo minuto. En total, Inglaterra y España acumularon cinco partidos con prórroga en el torneo, y las inglesas se convirtieron en el primer equipo en necesitar tiempo extra en cuartos, semifinales y final dentro de una misma edición.

Mayor número de tandas de penaltis en una sola fase: 2 en cuartos de final

En contraste, dos de los cuatro partidos de cuartos de final terminaron igualados no solo al finalizar el tiempo reglamentario, sino también tras la prórroga. Esto significó la primera vez en la historia de la EURO femenina que más de un encuentro en una misma ronda se definió desde los once metros. Ambas tandas llegaron a siete lanzamientos por equipo (aunque esto no es un récord). Inglaterra venció a Suecia 3-2 pese a las cuatro atajadas de Jennifer Falk, y Alemania derrotó a Francia 6-5.

Mayor cantidad de partidos decididos por penaltis: 3

Inglaterra y España se enfrentaron a tandas de penaltis, estableciendo un nuevo récord en el torneo.

Más victorias en tandas de penaltis por una selección en una misma edición: 2 (Inglaterra)

Tras eliminar a Suecia y España desde los once metros, Inglaterra se convirtió en el primer equipo en ganar más de una tanda de penales en la historia de la EURO femenina.

Selección ganadora del campeonato sin ganar ningún partido de eliminatorias en los 90 minutos reglamentarios (récord igualado)

Al igual que Inglaterra en la presente edición, en la Eurocopa femenina de 1995, Alemania ganó el título pero en las eliminatorias y en la fase final no ganó ningún partido en tiempo reglamentario, sino que sus victorias vinieron tras la prórroga o tanda de penales.