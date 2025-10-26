Suscribete a
ABC Premium

Fútbol

Real Madrid - Barcelona: horario, canal de televisión y dónde ver en televisión y online el partido de la Liga hoy

la Liga

Conoce a qué hora empieza el partido entre el Real Madrid - Barcelona, y dónde ver en televisión y online el encuentro de hoy, 26 de octubre

Vive la emoción del partido en Movistar+ por 9,99 €/mes

Real Madrid - Barcelona: horario, canal de televisión y dónde ver en televisión y online el partido de la Liga hoy
Real Madrid - Barcelona: horario, canal de televisión y dónde ver en televisión y online el partido de la Liga hoy
Jorge Abizanda

Jorge Abizanda

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Real Madrid y Barcelona disputan este domingo, 26 de octubre, su partido de Liga correspondiente a la jornada 10 de la Liga, un duelo, uno de los más esperados cada temporada, en el que blancos y azulgranas se juegan el liderato del campeonato. ... Un atractivo duelo que se jugará en el estadio Santiago Bernabéu y al que ambos equipos llegan después de disputar sus compromisos europeos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app