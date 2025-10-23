Suscribete a
fútbol - conference league

El Rayo Vallecano salva una calamidad

Empata de penalti ante el débil Hacken (2-2) en un final con tangana y doce minutos de añadido después de protagonizar una batería de fallos

Pacha Espino y Svanback, en acción
José Carlos Carabias

El Rayo Vallecano salva una calamidad de partido en Suecia en un final divertido: doce minutos de añadido, un penalti, refriega de todos los jugadores, muchas tarjetas y un gol de Ratiu en el tiro. Así empató el equipo madrileño ante el Hacken (2- ... 2).

