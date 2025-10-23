El Rayo Vallecano salva una calamidad de partido en Suecia en un final divertido: doce minutos de añadido, un penalti, refriega de todos los jugadores, muchas tarjetas y un gol de Ratiu en el tiro. Así empató el equipo madrileño ante el Hacken (2- ... 2).

Viaja el Rayo a Gotemburgo con la vitola europea que decora su curso. Es una satisfacción para el barrio madrileño, su hinchada que se desplaza hasta Suecia con la motivación de la victoria a la vista. Pero el partido empieza torcido, sin rumbo claro para los madrileños. Es una pifia detrás de otra, una cadena de fallos en un centro del campo que se desinfla con la lluvia y que resbala, centra mal, pierde la pelota o cede atrás sin criterio.

Son tres errores de los jugadores del Rayo en los primeros minutos, una galería de pequeños desastres que no se convierten en gol por muy poco, por la falta de calidad de los futbolistas del Hacken. Las tres ocasiones, la mayoría cesiones defectuosas o despejes más ejecutados, son desperdiciadas por los suecos delante de Batalla en manos a mano.

Ya empieza a mostrar su versión histriónica y macarra el portero del Rayo, protestando por las pifias de sus compañeros, encarándose con los rivales. El fútbol tiene sus códigos y el Rayo levanta el partido con un contragolpe preciso. Es un pase largo de Lejeune al desmarque de Camello, cuya mejor decisión en esta primera parte es un buen pase lateral para que Álvaro García anote el gol.

El Rayo sigue con sus concesiones, una cuarta ocasión para el equipo sueco que tampoco aprovecha. Es un desastre en la elaboración el conjunto madrileño, en la salida del balón, imprecisos todos con la pelota en los pies.

Tanta ofuscación acaba con el gol del Hacken, inevitable según se conducía la noche sueca. Lindberg esquiva a tres rivales del Rayo en una potente acción desde el extremo derecho y proyecta un tiro colocado a la red, que también protesta Batalla.

El Rayo es un atasco permanente, no fluye, falta lucidez ante un adversario que le ha perdonado varias veces y que no parece que tenga mucha calidad ni opciones de hacer algo decente en la Conference. Pero están en su casa, arropados por un público escaso y ofrecen alternativas al desastre del Rayo durante 60 minutos. El árbitro perdona la segunda amarilla a Trejo, que es el futbolista más lento en el campo.

El Rayo consuma una mala noche al recibir el segundo gol. Un centro lanzado desde el costado derecho lo remata Brusberg sin oposición. Nuevas protestas de Batalla, que tampoco salva nada. Es probablemente la peor versión del Rayo Vallecano en bastante lunas. Como no puede ir a peor, mejora algo con los cambios.

Salen De Frutos, Alemao, Fran Pérez, Ratiu y durante minutos espabila el equipo español. Traspasa líneas, llega al área rival, remata alguna vez. Pero siempre sin clarividencia, en picado. El partido acaba con una tangana total, tarjetas por doquier, un penalti inocente a Álvaro García y doce minutos de añadido. Marca Ratiu y el Rayo empata in extremis.