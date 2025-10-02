El Rayo Vallecano disfruta en Europa

El Rayo Vallecano disfruta en su vuelta a Europa, a ese tránsito más allá de los Pirineos que siempre se cree reservado para los grandes transatlánticos y no para la conciencia de un equipo de barrio que aún conserva tradiciones del fútbol de barro. ... El Rayo gana al Shkendija de Macedonia del Norte, sin forzar el acelerador, con un ojo en la liga que es su alimento diario. Europa es un alborozo, motivo de satisfacción para un equipo que juega bien y reivindica su esencia.

Son 25 años sin salir de España, un barrio con mayúsculas y solera vuelve a Europa en nombre de todos aquellos que no lo vieron o alguna vez lo soñaron. Y es el estadio del Rayo Vallecano transformado para la ocasión en la medida que se puede modificar un recinto añejo y con sabor, pero vetusto para el fútbol de nuestros días.

No hay recuerdo para los fallecidos por el Covid en la pared del fondo sur que linda con las casas con vistas a los partidos, sino una pancarta promocional de la Conference. Las líneas del campo son más estrechas, 10 centímetros para adaptar las zonas técnicas a la reglamentación UEFA. Y en el lateral superior que da a la avenida de la Albufera se recluye a los 'neonazis' de apariencia violenta que acompaña al equipo de Macedonia del Norte, un aclarado sin relación con los hinchas del Rayo.

Después de 25 años y de superar la eliminatoria previa, el Rayo ofrece una convincente versión de sí mismo. Del grupo solvente y eficaz que un día construyó Iraola y heredó su segundo, Íñigo Pérez. Un equipo que presiona y quiere jugar al toque al estilo de los tiempos, con el portero convertido en hombre libre, una visión uniforme del fútbol que se ha impuesto como tendencia.

Lo hace bien el Rayo y contribuye a la superioridad el Shkendija, un grupo de futbolistas con físico limitado y poca fiabilidad como grupo, que apenas consigue sobrepasar la línea del centro del campo en los primeros 45 minutos.

El Rayo invade el área de los macedonios, produce saques de esquina como galletas y atemoriza a su portero, Gaye, que resulta ser el mejor del equipo. Se empeña en que Camello no haga el gol que necesita pero su confianza, pero no puede evitar el resto.

Unai López consigue el primero en una potente salida desde atrás del cuadro de Íñigo Pérez con llegada al área que culmina Unai López. Cuatro minutos después, el Rayo sentencia el partido con una jugada similar con Álvaro García como asistente y Fran Pérez como autor con su primer gol de la temporada.

Al contrario de lo que suele suceder en el fútbol de nuestros días, los cambios no mejoran al Rayo Vallecano. La evidente lentitud de Trejo, una leyenda en la barriada, o los últimos fallos de Álvaro García no los compensan los refrescos, sino que el partido entra en una fase anodina, poco productiva.

Sigue con su empeño por marcar Camello, pero el Rayo ha dejado de fabricar fútbol de precisión y quiere golear por aplastamiento a un rival inferior. No lo consigue, pero el resultado es cómodo para no sufrir en su regreso a Europa.