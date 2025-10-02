Suscribete a
rayo vallecano 2 - 0 schkendija

El Rayo Vallecano disfruta en Europa

Se impone con enorme superioridad al Shkendija en un resultado que se quedó muy corto en la Conference

Balliu pelea el balón con Webster
Balliu pelea el balón con Webster efe
José Carlos Carabias

José Carlos Carabias

El Rayo Vallecano disfruta en su vuelta a Europa, a ese tránsito más allá de los Pirineos que siempre se cree reservado para los grandes transatlánticos y no para la conciencia de un equipo de barrio que aún conserva tradiciones del fútbol de barro. ... El Rayo gana al Shkendija de Macedonia del Norte, sin forzar el acelerador, con un ojo en la liga que es su alimento diario. Europa es un alborozo, motivo de satisfacción para un equipo que juega bien y reivindica su esencia.

