Rayo Vallecano - Barcelona: horario, canal de televisión y dónde ver online el partido de LaLiga hoy

Rayo Vallecano y Barcelona diputan este domingo, 31 de agosto, su partido correspondiente a la tercera jornada del campeonato nacional de Liga. Una cita a la que ambos equipos llegan en dinámicas diferentes.

El Barça, vigente campeón, jugó el pasado sábado en el campo del Levante, en el que sumó los tres puntos gracias a una épica remontada (2-3). El conjunto de Hansi Flick, que lleva seis puntos de seis posibles, busca tres nuevos puntos en la visita a Vallecas, un estadio en el que siempre sufre.

En ese partido ante los granotas, Pedri, Ferrán Torres y un gol en propia en el último minuto protagonizaron la gesta del conjunto azulgrana, dando la vuelta al marcador pese a comenzar perdiendo por 2-0.

Por su parte, el Rayo Vallecano enlaza una victoria y una derrota en los dos primeros duelos del campeonato. Los de Íñigo Pérez ganaron el primer encuentro ante el Girona (1-3) y perdieron el segundo contra el Athletic Club (1-0). El cuadro madrileño debutará en casa esta temporada contra el vigente campeón.

A qué hora es el Rayo Vallecano - Barcelona

El atractivo Rayo Vallecano - Barcelona, partido que se disputa este domingo en el Estadio de Vallecas y correspondiente a la jornada 3 de la Liga, está programado para las 21.30 horas. Un partido en el que el estadio del conjunto franjirrojo, en su vuelta a Primera división, presentará una magnífica entrada.

Dónde ver el Rayo Vallecano - Barcelona de LaLiga hoy

El choque entre el Rayo Vallecano - Barcelona podrá verse en directo por televisión a través de la retransmisión del canal Movistar Liga. Los aficionados también podrán seguir el minuto a minuto del encuentro de la jornada 3 de la Liga a través de la web de ABC.es, donde los lectores podrán encontrar al término del encuentro la mejor crónica.