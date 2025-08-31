Fútbol / Liga
Rayo Vallecano - Barcelona, estadísticas del partido de Liga
Todos los números y datos del encuentro de la Liga entre Rayo Vallecano - Barcelona, de la jornada 3
Estadísticas
45.8%RAY
54.2%BAR
1 Goles 1
5 Remates a puerta 3
2 Remates fuera 4
0 Remates al palo 0
8 Asistencias 4
1 Asistencias de gol 0
14 Faltas cometidas 7
7 Faltas recibidas 14
3 Tarjetas amarillas 1
0 Tarjetas rojas 0
244 Pases correctos 315
78 Pases fallados 69
7 Fueras de juego 2
2 Paradas 4
9 Corners 3
0 Penaltis a favor 1
1 Penaltis en contra 0
