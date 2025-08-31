Suscribete a
Rayo
Rayo
  • Fran Pérez (66')
1
1
2ª parte
FC Barcelona
FC Barcelona
  • Lamine Yamal Nasraoui Ebana (39')

LaLiga EA Sports. Jornada 3 Domingo 31/08 21:30h. Árbitro Mateo Busquets Ferrer. Estadio Campo de Fútbol de Vallecas. Canal Ninguna

Fútbol / Liga

Rayo Vallecano - Barcelona, estadísticas del partido de Liga

Todos los números y datos del encuentro de la Liga entre Rayo Vallecano - Barcelona, de la jornada 3

Rayo

RAY

Entrenador:
Iñigo Pérez4-4-2
  1. Augusto Batalla
    Portero    13
  2. Andrei Ratiu
    Defensa    2
  3. Óscar V.
    Sustituto    23
  4. Lejeune
    Defensa    24
  5. Chavarría
    Defensa    3
  6. Camello
    Sustituto    10
  7. Fran Pérez
    Sustituto    21
  8. Pathé Ciss
    Centrocampista    6
  9. Álvaro G.
    Centrocampista    18
  10. Isi Palazón
    Delantero    7
  11. Pedro Díaz
    Delantero    4
13
223243
1021618
74
13
23241518
218
101614
9
FC Barcelona

BAR

Entrenador:
Hansi Flick4-2-3-1
  1. 13Joan Garcia
    Portero
  2. 23Koundé
    Defensa
  3. 24Eric Garcia
    Defensa
  4. 15Christensen
    Defensa
  5. 18Gerard Martín Langreo
    Sustituto
  6. 21De Jong
    Centrocampista
  7. 8Pedri
    Centrocampista
  8. 10Lamine Yamal Nasraoui Ebana
    Centrocampista
  9. 16Fermín López
    Sustituto
  10. 14Marcus Rashford
    Sustituto
  11. 9Lewandowski
    Sustituto
Estadísticas
45.8%RayoRAY
54.2%BARFC Barcelona
1 Goles 1
5 Remates a puerta 3
2 Remates fuera 4
0 Remates al palo 0
8 Asistencias 4
1 Asistencias de gol 0
14 Faltas cometidas 7
7 Faltas recibidas 14
3 Tarjetas amarillas 1
0 Tarjetas rojas 0
244 Pases correctos 315
78 Pases fallados 69
7 Fueras de juego 2
2 Paradas 4
9 Corners 3
0 Penaltis a favor 1
1 Penaltis en contra 0

