rayo vallecano 4 - 0 neman grodno

El Rayo lucirá en Europa

conference league | eliminatoria vuelta

El equipo vallecano golea al Neman bielorruso y jugará la fase de liga de la Conference League

Álvaro García honra al Rayo 25 años después

Álvaro celebra uno de sus goles
Álvaro celebra uno de sus goles EP
Madrid

En el barrio, el fútbol es como la vida. Se sufre y se disfruta. En definitiva, se vive. Vallecas, popular barrio de Madrid, amaneció ayer ilusionado. En un caluroso jueves veraniego su equipo de fútbol, su emblema, se jugaba la presencia en una competición europea, ... el regreso a un prestigioso escaparate continental donde hace 25 años ya lució su nombre.

