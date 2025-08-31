Rayo - Barcelona en directo hoy: partido de la Liga, jornada 3

21:46 Minuto 11. Rayo Vallecano 0-0 Barça. Ya se ha resuelto el problema de la sala VOR Ya lo ha avisado Busquets Ferrer. Todo en orden.

21:45 Ojo porque si hay comunicación con la sala VOR El problema está en que la imagen no llega a las pantallas del estadio. Sin señal, Busquets Ferrer no podrá, de momento, revisar imágenes.

21:45 Minuto 8. Rayo Vallecano 0-0 Barça. Lamine no atina Otro balón que no puede domar Lamine Yamal, pagando los rigores del mal estado del césped y la intensidad del Rayo en la presión.

21:44 El vicepresidente del Rayo habla sobre el césped: «Esos problemas quedarán solventados»

21:42 Minuto 7. Rayo Vallecano 0-0 Barça. ¡LA HA TENIDO RAPHINHA! Pérdida peligrosa del Rayo Vallecano que acaba con la incursión del brasileño dentro del área, pero su derechazo se fue desviado. Se la pedía un Ferran Torres que estaba completamente solo en el punto de penalti.

21:42 Minuto 6. Rayo Vallecano 0-0 Barça. Se resbala Lamine No puede Lamine con Chavarría, se tropezó el extremo del Barça y la pierde.

21:40 Minuto 5. Rayo Vallecano 0-0 Barça. Florian Lejeune corta el centro de Koundé Recupera el Rayo Vallecano.

21:39 Minuto 3. Rayo Vallecano 0-0 Barça. ¡PARÓ BATALLA! El guardameta argentino detuvo el envío de Lamine Yamal desde el costado derecho. Primer intento del joven español que se coló en el área con una gran internada.

21:38 Minuto 3. Rayo Vallecano 0-0 Barça. Gran salida de Joan García Salió rápido el portero del Barcelona para despejar un balón dividido. Álvaro García parecía estar en fuera de juego, eso sí.

21:37 Minuto 2. Rayo Vallecano 0-0 Barça. Primeros ataques del Rayo Vallecano Presiona alto el equipo de Íñigo Pérez. El primer intento fue de Unai López, pero el balón acabó en las manos de Joan García.

21:36 Minuto 1. Rayo Vallecano 0-0 Barça. Koundé es el lateral derecho Finalmente, Eric García ocupa el centro de la zaga, junto a Andreas Christensen.

21:35 ¡EMPIEZA EL PARTIDO!

21:34 Busquets Ferrer habla con los entrenadores Parece que hay algún tipo de problema de comunicación con la sala VOR.

21:31 Abrazo entre Flick e Íñigo Pérez Se ve que se llevan bien.

21:31 ¡SUENA EL HIMNO DEL RAYO VALLECANO! Saltan los protagonistas al campo.

21:30 Flick, sobre quien jugará en el lateral derecho: «Lo verás» «Eric puede jugar en varias posiciones».

21:29 Flick, sobre el cambio en la defensa: «Necesitamos a todos los jugadores» «Confiamos en Christensen y Eric y necesitamos su energía y confianza».

21:29 Equipo arbitral: Principal: Busquets Ferrer. VAR: Iglesias Villanueva.

21:28 José María Sardá, vicepresidente del Rayo: «Estamos en nuestra obligación de hacer lo mejor para el club» «Y lo mejor para el club es lo que estamos haciendo. A las pruebas me remito».

21:26 Flick sobre el caso Fermín: «Nos centramos en el fútbol» «No nos ha afectado».

21:24 ¡Jugadores a vestuarios! Esto está a punto de comenzar.

21:23 Gumbau: «Sabemos de la dificultad que tiene este equipo» «Pero nosotros, a jugar de tú a tú, sin menospreciar a nadie. Con nuestro estilo, de presionar, a ver quién cae antes. Entrenamos para eso. Si alguien pudiera vernos entrenar, el día a día es espectacular».

21:22 Gumbau: «Para nosotros es un grandísimo reto esta temporada» «La competencia interna que tenemos fue el fruto del año pasado, que pudiésemos conseguir entrar en Conference League. Ahora tocará estar concentrado al máximo y tener semanas ilusionantes. Ojalá poder lograr un gran resultado».

21:22 Gumbau sobre la temporada: «Por suerte va a ser larga, parece, y el míster lo tiene en cuenta» «Todo el mundo va a participar. Perfectamente puede jugar cualquiera y nosotros estamos preparados para lo que sea».

21:21 Gumbau sobre el Barça: «No nos da tiempo ni a pensar gracias al buen hacer del año pasado» «Tenemos partido día sí y día también y con mucha ilusión».

21:19 El Barça también recuerda goles, como el de Pedrito

21:19 El escenario de hoy

21:19 El vestuario del Barça

21:18 Ya calientan los jugadores del Barça

21:17 Recordemos que Szczesny ya está inscrito El portero polaco pudo viajar a Vallecas este domingo después de haberse perdido las dos primeras jornadas.

21:17 Íñigo Pérez sobre el plan de partido: «Hay dos cuestiones» «Uno cómo siente el entrenador el fútbol, cada uno lo siente de un modo. Siempre voy a tener tendencia a intentar atacar y si es golpe por golpe a ver quién puede más. Y luego cuando nos hemos hundido tenemos problemas. Y viendo la eliminatoria del Barcelona contra el Inter, que es el equipo que mejor defiende su área, cuando se hundió sufrió contra el Barcelona. Y como no nos sentimos cómodos en ese aspecto...».

21:16 Íñigo Pérez sobre sus cambios en el once: «Confío muchísimo en toda la plantilla» «Hemos jugado una de las eliminatorias más importantes de la historia del Rayo con un equipo y hemos jugado con otro equipo la Liga. La diferencia entre ellos no es de nivel sino de cuestiones físicas o tácticas. Contra estos equipos, Girona, Athletic más Barcelona que nos va a exigir en lo físico necesitamos gente preparada y optamos por este once».

21:15 Íñigo Pérez sobre el cambio de Europa a la Liga: «Con menos horas para hacer otras cosas que nos gustan...» «...que es estar con la familia, hacer otros planes pero es lo que hay, nos debemos a nuestra profesión, nos gusta y somos afortunados. Sarna con gusto no pica. Este año tenderemos doble dosis».

21:13 Íñigo Pérez lo tiene claro: «Tenemos que ser certeros»

21:13 Casa Lampazas es nuevo colaborador del Rayo Vallecano Lo ha anunciado el club después de la comida de directivas que ha tenido lugar hoy.

21:12 El Rayo Vallecano recuerda el gol de Fran García en la temporada 22-23

21:11 Sigue la polémica con el césped de Vallecas La hierba del estadio franjirrojo no luce bien y se ha convertido en la inesperada protagonista del choque.

21:09 Recordemos que Gavi no está por molestias El comunicado médico oficial recalca que sólo son unas molestias, es baja para Vallecas pero no especifica su regreso. No irá con España.

21:08 Flick sigue apostando por Ferran El valenciano lleva dos goles en dos partidos. A ver que tal se le da el Rayo Vallecano en el día de hoy.

21:08 Suplentes: Rayo Vallecano: Cárdenas, Balliu, Espino, Pelayo, Jozhua, Gumbau, Óscar Valentín, Becerra, Trejo, Fran Pérez, Camello y Nteka. Barça: Szczesny, Kochen, Gerard Martín, Jofre, Araujo, Cubarsí, Casadó, Dro, Fermín, Toni Fernández, Rashford y Lewandowski.

21:07 El Barça necesita ganar si no quiere quedarse cuarto antes del parón El Real Madrid tiene un pleno de victorias y el Athletic Club va ganando al Betis, lo que también le permite sumar nueve puntos.

21:06 Presa carga contra los Bucaneros: «Esperemos que nadie más sea extorsionado» El presidente del Rayo cargó contra ellos por la huelga de animación para este partido: «Son lo contrario a los valores de Vallecas».

21:03 Esta es la alineación del Rayo Vallecano Iñigo Pérez recupera su equipo titular tras las rotaciones en la previa de la Conference League.

21:01 Esta es la alineación del Barça Lewandowski vuelve a arrancar desde el banquillo y deja su posición a Ferran Torres. Defensa inédita: Christensen y Eric García, sustituyen a Ronald Araújo y Eric García.