Raphinha, el dolor brasileño del Madrid

Victoria con sabor a título. Y como siempre que el Barcelona se enfrenta al Real Madrid, con protagonismo directo de Raphinha, que parece haberle tomado la medida al equipo blanco. Opositor al Balón de Oro, el brasileño era consciente de que un clásico ... es el mejor escaparate para lucirse a nivel internacional. Raphinha conformó la remontada tras los dos goles iniciales del Real Madrid con un doblete que coloca al Barça a siete puntos de los de Ancelotti cuando solo quedan nueve por disputarse. Dos minutos necesitó tras el empate de Lamine Yamal para colocar ya por delante al equipo azulgrana. Su doblete llegó en un momento psicológico, cuando el árbitro estaba a punto de pitar la finalización de la primera parte. Una actuación que le valió el MVP del partido y que le confirmó como la auténtica kriptonita del Real Madrid. El atacante ha mortificado esta temporada al equipo blanco con cinco goles. A los dos de este domingo hay que sumarles el del partido liguero en el Bernabéu y los dos que les anotó en la final de la Supercopa de España.

«No me merezco el MVP, otros jugadores lo merecían más que yo». Así de contundente se mostraba Raphinha al término del encuentro. Y justificó sus palabras: «Podría haber marcado más goles. He fallado tres oportunidades que no debo fallar. Me quedo más con los fallos que con los aciertos. Tengo una exigencia muy alta de mí mismo. Cuando algo no me sale bien acabo con la sensación de haberlo podido hacerlo mejor». El brasileño reconoció que «la Liga depende solo de nosotros». «Tenemos que celebrar el partido de hoy. Los clásicos son muy importantes y ganar el último... aunque sabemos que tenemos que ganar otro partido para ser campeones», añadió. El extremo hizo su lectura del partido: «Otro clásico más. Por las ocasiones que hemos fallado el partido tendría que haber sido más cómodo al final. El tercer gol del Madrid nos lo ha puesto más complicado»

Idéntico pensamiento que el de Pedri: «Me imaginaba otro partido más cómodo. Hemos empezado muy mal pero toda la temporada hemos demostrado que sabemos remontar partidos y en éste no ha sido una excepción». El canario cree que en Cornellá, el jueves, cerrarán el título: «Es una distancia grande a falta de tres partidos».

Otro de los protagonistas fue Lamine Yamal, autor del gol del momentáneo 2-2 y un auténtico puñal por la banda derecha. «Era un partido muy importante. La distancia que tenemos ahora es muy importante. Después del partido de Champions, la afición ya lo tiene olvidado y nosotros también. Ahora, a disfrutar», valoró el de Rocafonda, que lamentó los tres tantos encajados. «Hay que corregir esos goles que regalamos al final. No nos han creado ocasiones muy claras», afirmó. Lamine quiso lanzar un mensaje optimista: «La Champions se juega cada año. Lo intentaremos hasta que la ganemos. Era importante ganar hoy para acercarnos al título de Liga».

Ferran participó en el primer gol del Barcelona al peinar el balón que Eric García remataría a la red: «Al Madrid no le puedes dar vida y se la hemos dado. Luego hemos sufrido pero es el espíritu de este equipo». Y se mostró optimista: «Vamos a cerrarlo el jueves y ya está».

Su socio en ese primer gol, Eric García, explicó que el tanto fue «tal cual lo habíamos practicado». Y valoró su aportación como lateral tras la lesión de Koundé. «Espero que no me muevan más», bromeó. Y ya en serio desveló el secreto de su buena actuación: «El año pasado, en Girona, Míchel fue muy importante. Me hizo ver que con mi polivalencia podía jugar en muchos sitios. Me costó aceptarlo, pero gracias a ello estoy jugando un clásico de lateral, como titular, cuando podía haber jugado Héctor Fort, por ejemplo». Eso sí, el catalán se mostró más prudente que el resto de sus compañeros: «¿Campeones ya? En el fútbol he visto muchas cosas».

«Voy a tener que chequear mi corazón», bromeaba Hansi Flick: «Hemos conseguido remontar un 0-2 y después del partido de Milán, después de más de 120 minutos. No era fácil lidiar con esto y lo hemos hecho muy bien», celebraba.