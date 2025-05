Rap en el palco y en el campo

Domingo 24 de octubre del año 2021. El Real Madrid visita al Barça en el Camp Nou, con Ancelotti ya instalado en el banquillo blanco, y se lleva los tres puntos con los goles de Alaba y Lucas Vázquez (por el Barça marcaba Agüero). ... Fue la última vez que Florentino Pérez acudió a la capital catalana para vivir in situ un clásico. Desde entonces, el presidente del Real Madrid no ha vuelto a encabezar la expedición merengue cuando ha tocado viajar a Barcelona para jugar contra el equipo azulgrana.

No lo hizo ni en el duelo de Liga de marzo de 2023 (2-1), ni en el de Copa de abril de ese mismo año (0-4), dos partidos marcados por el estallido del caso Negreira, del que el Real Madrid tardó unas cuantas semanas en pronunciarse y pasar a la acción. Tampoco estuvo presente en el clásico de la pasada temporada, ya celebrado en Montjuic, y solo se le ha visto junto a Laporta en el palco de las finales de la Supercopa de España, en Riad y Yeda, de 2024 y 2025, respectivamente. Pero en ambas ocasiones tampoco acudió a la cena oficial de la RFEF del día previo, y en su lugar se presentaron José Ángel Sánchez y Emilio Butragueño. Lo mismo que pasó este domingo en Montjuic, el día en el que el Madrid dijo adiós de manera definitiva a la Liga y se bajó el telón de la era Ancelotti.

La ausencia de Florentino Pérez fue una de las noticias de un clásico en el que no hubo incidentes gruesos. Ni medios. Tampoco con la llegada del autobús del Real Madrid al estadio olímpico. Gritos y cánticos de 'Vinicius, balón de playa', 'Madridistas hijos de puta' y 'Madridista el que no bote', alguna que otra lata de cerveza al aire y unos cuantos petardos de bajo alcance, pero poco más. Nada que no suceda en cualquier otro clásico.

Un clásico internacional

A Montjuic subieron aficionados de todos los perfiles. Evidentemente, el socio y aficionado del Barça, pero el número de turistas y forasteros no se contaban solo con los dedos de una mano. Ni de dos. Asiáticos, americanos, franceses, hondureños, venezolanos, cameruneses, australianos… Todos los rincones del mundo representados en el clásico más caro de la historia. Nunca antes ver un Barcelona-Real Madrid había resultado tan prohibitivo.

Las entradas más baratas, de ambos fondos, oscilaban entre los 200 y los 250 euros. La del lateral, 495, y la de tribuna, 750 euros. 125.000 de las antiguas pesetas para ver un clásico en 2025. Si el fútbol de élite no es un producto de lujo, lo parece. Cantidades que eran aún más escandalosas en las zonas VIP. La más 'económica' no bajaba de 1.250 euros y la más pudiente ascendía a 4.900 euros (más de 800.000 pesetas). Aunque visto el espectáculo que es esta temporada ver jugar al Barça, a muchos les mereció la pena dejarse meter la mano en el bolsillo.

El salseo lo puso Travis Scott, que en esta ocasión fue la estrella elegida por Spotify y el Barça como 'embajador' del clásico. El rapero de Houston, uno de los artistas internacionales más seguidos, estuvo presente en el palco de Montjuic, donde se le vio feliz, celebrando los goles locales con una sudadera del Barça.

Fue el broche a un fin de semana perfecto. Durante la noche del sábado, Travis se encargó de deleitar a unos pocos elegidos en un concierto muy especial en Sant Adrià del Besos, en el que actuó con una camiseta retro del Barça. Una cita a la que no faltó Koundé, cuya lesión le permitió darse la licencia de conocer a uno de sus ídolos musicales, y en la que también estuvieron leyendas del Barcelona como Ronaldinho, Piqué, Puyol, Davis, Henry o el brasileño Romario. Rap en la grada y rap sobre la hierba.