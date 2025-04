Ranieri, el último gran servicio al fútbol del maestro italiano

Los círculos se cierran, en la vida y en el fútbol. Buena prueba de ello es Claudio Ranieri (Roma, 71 años), 'Il Professore', un maestro de los banquillos inagotable que, el pasado fin de semana, regaló una preciosa penúltima página a su carrera como técnico. El entrenador devolvió al Cagliari a la máxima categoría del fútbol italiano, un monumento que el transalpino, sin embargo, ya tenía en su colección pues, allá por el lejano 1990, hizo exactamente lo mismo (llevó al equipo de tercera a primera en tres años).

En esta ocasión, la escena no pudo ser más épica. Hace cinco meses, los de Cerdeña eran decimocuartos en la clasificación y, ante los malos resultados, acudieron al romano como manguera de emergencia para apagar el incendio, sin equipo Ranieri desde enero de 2022 tras ser despedido por el Watford inglés.

A partir de ese momento, el ascenso del Cagliari resultó imparable: se metió en el playoff de ascenso en la quinta posición, eliminó en primera ronda al Parma de la leyenda Gianluigi Buffon y, con un gol en el tiempo de prolongación contra el Bari, obra del italoperuano Gianluca Lapadula, certificó su vuelta a la Serie A. Pese a su veteranía, Ranieri lloró como un niño, arropado y elevado por sus pupilos, como si fuera un comandante que volvía del norte del Rin en la época del Imperio Romano tras derrotar a las hordas bárbaras.

«Cagliari fue mi comienzo, me permitió viajar luego por toda Europa. No pude evitar volver cuando me llamaron, y podría haber sido egoísta. En Cagliari siento las derrotas mucho más que la satisfacción de ganar, pero esto me compensa todo lo vivido. Es una gran liberación, Cagliari es todo para mí», reconoció tras la gesta.

Noticia Relacionada Día mágico para Fran García: presentado por el Real Madrid y convocado con España J. A. P. El nuevo lateral del equipo blanco sustituye al lesionado Juan Bernat en la convocatoria para la final a cuatro de la Nations League

Ranieri, hacedor de milagros. No es un hecho aislado lo que el técnico ha conseguido con los isleños. Allá por donde ha pasado, casi siempre han brotado buenos recuerdos, ya sea por sus éxitos o por su entrañable carácter, con más gesto de abuelo idílico que de feroz competidor. Florencia (ascenso a Primera, Copa y Supercopa), Valencia (Copa del Rey y Supercopa) y Mónaco (ascenso a Ligue 1) son otras de las ciudades donde su nombre se recuerda con cariño. Pero es sin duda en Leicester, una urbe que hoy vive instaurada en el drama tras confirmarse su descenso a Segunda división, donde el técnico se ha ganado a pulso el sobrenombre de deidad.

Milagro en Leicester

En 2016, protagonizó una de las historias más bellas del fútbol moderno. Con un grupo de jugadores de poca monta (su estrella, James Vardy, venía de trabajar en una fábrica de fibras de carbono solo unos años atrás), perpetró el atraco del siglo, como en las mejores películas. Una obra maestra que llevó a un club modesto, el Leicester, a imponerse a los grandes nombres de Inglaterra (Arsenal, Chelsea, Manchester United, Manchester City) y a conquistar la primera Premier League de su historia.

Una carrera de fondo que semana a semana tuvo pegada al televisor a toda una generación de futboleros y que, inesperadamente, tuvo final feliz. La pieza magna de un entrenador irrepetible, que ha vivido de todo y que cuando parecía no tener espacio para un último capítulo, ha devuelto al club de su vida (su corazón pertenece a la Roma, cómo no) a lo más alto del fútbol italiano.