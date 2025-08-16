Racismo en la Premier: la policía detiene a un aficionado del Liverpool

La policía del Merseyside informó este sábado sobre el arresto de un hombre de 47 años residente en Liverpool como sospechoso de un delito de odio por los gritos racistas que recibió el jugador del Bournemouth Antoine Semenyo este viernes en el estadio de Anfield.

El delantero visitante denunció haber sido objeto de insultos racistas por parte de un espectador, y el árbitro del partido Anthony Taylor detuvo el juego en el minuto 29. Habló con los entrenadores de los dos equipos, Arne Slot y Andoni Iraola, antes de que los dos capitanes, Virgil van Dijk y Adam Smith, fueran llamados a los banquillos y se leyera un mensaje contra la discriminación.

Agentes de policía entraron en la sala de árbitros en el descanso y la policía informó de que un hombre de 47 años fue sacado del estadio bajo investigación. Este sábado, la fuerzas de orden público anunciaron el arresto. «Un hombre de 47 años, residente de Liverpool, ha sido arrestado hoy (sábado 16 de agosto) como sospechoso de un delito de orden público con agravantes raciales. Ha sido puesto bajo custodia para ser interrogado», dijo un comunicado.

«La policía de Merseyside no tolerará que se produzcan incidentes de este tipo ni ningún tipo de delito motivado por el odio. Nos tomamos muy en serio incidentes como éste, y solicitaremos proactivamente órdenes de prohibición de entrada al fútbol, junto con el club, contra los responsables», indicó el viernes el inspector jefe Kev Chatterton, al mando del partido entre el Liverpool y el Bournemouth.

«No hay lugar para el racismo y es vital que cualquiera que sea testigo de un delito de este tipo lo comunique a los auxiliares o a la policía inmediatamente, para que podamos tomar las medidas necesarias, como hemos hecho esta tarde. Como en todos los partidos, trabajamos en estrecha colaboración con el Liverpool y el Everton para garantizar la seguridad del público y los jugadores», añadió.

El Liverpool también condenó «el racismo y la discriminación en todas sus formas» y dejó lo sucedido en manos de la policía. Tras el incidente, Semenyo marcó dos goles en la segunda parte que ayudaron al Bournemouth a remontar dos goles de desventaja en Anfield, antes de que el Liverpool acabara ganando el debut en Premier por 4-2.