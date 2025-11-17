Suscribete a
El C.D. Quintanar identificará y expulsará a los responsables de los insultos machistas y homófobos en el derbi conquense

Nacho Ruiz escuchó mensajes que van desde «maricón de mierda»; a «pobre de tu madre, que tiene una niña y no un hombre»

La estrella de la Fiorentina denuncia graves insultos racistas y homófobos: «Maldito mono», «mariquita»

Nacho Ruiz, jugador del Club Deportivo Quintanar del Rey
Nacho Ruiz, jugador del Club Deportivo Quintanar del Rey

El Club Deportivo Quintanar del Rey ha emitido un comunicado en el que muestra su repulsa a los comentarios homófobos y machistas vertidos desde la grada de San Marcos contra el jugador del Conquense Nacho Ruiz en el derbi provincial de Segunda RFEF y ... anuncia una investigación para identificar a los responsables de los insultos y prohibirles el acceso al estadio.

