El C.D. Quintanar identificará y expulsará a los responsables de los insultos machistas y homófobos en el derbi conquense

El Club Deportivo Quintanar del Rey ha emitido un comunicado en el que muestra su repulsa a los comentarios homófobos y machistas vertidos desde la grada de San Marcos contra el jugador del Conquense Nacho Ruiz en el derbi provincial de Segunda RFEF y ... anuncia una investigación para identificar a los responsables de los insultos y prohibirles el acceso al estadio.

En dicho texto que han compartido en sus redes sociales, los quintanareños manifiestan «de manera rotunda y explícita su más enérgica condena ante cualquier acto, insulto o manifestación de carácter racista, homófobo o discriminatorio ocurrido en nuestras instalaciones o en relación con cualquier evento deportivo en el que participe nuestro club».

Desde la UB Conquense denunciamos los insultos homófobos y machistas que sufrió nuestro ayer jugador, Nacho Ruiz. El fútbol debe ser un espacio de respeto y disfrute por parte de todos, confiamos en que el responsable sea sancionado.



Estamos contigo, Nacho. pic.twitter.com/389ndnVGSR — UB Conquense (@UBConquense) November 17, 2025

El CD Quintanar del Rey se define como una entidad «que se fundamenta en los valores del respeto, la igualdad, la deportividad y la inclusión«; y que cree firmemente «que el fútbol debe ser un espacio seguro y libre de odio para todos, independientemente de su origen, orientación sexual o identidad».

Por ello, además de condenar los hechos denunciados por el lateral blanquinegro, que escuchó mensajes que van desde «maricón de mierda»; a «pobre de tu madre, que tiene una niña y no un hombre», el club anuncia el inicio de un proceso de investigación rigurosa para identificar, en colaboración con las autoridades competentes, al o a los individuos responsables de proferir los insultos denunciados.

Una vez identificados, el CD Quintanar del Rey ha informado de que aplicará las medidas disciplinarias más severas que permitan sus estatutos y la legislación vigente, que consisten en la prohibición total de acceso a las instalaciones del club «y a todos los partidos en los que participe el equipo, ya sea como local o visitante».

«Nuestro mensaje es claro»

«No habrá espacio en nuestra grada ni en nuestro club para quienes atenten contra la dignidad de cualquier persona. La sanción de denegación de entrada es la manifestación de nuestra firme postura de tolerancia cero», insiste el club quintanareño, que concluye mostrando su «apoyo y solidaridad» a cualquier jugador o persona que haya sido víctima de estos «deplorables» actos y haciendo un llamamiento a su afición para que «continúe siendo un ejemplo de respeto y aliento positivo».

Los blanquiverdes piden la colaboración de todos para denunciar cualquier comportamiento contrario a estos valores, «garantizando el anonimato si fuera necesario».