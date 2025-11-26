Suscribete a
olympiakos

Quini: «En Grecia los ultras entran con total normalidad a los entrenamientos a ponernos las pilas»

Campeón de la Conference hace dos años con el Olympiakos de Mendilíbar, el cordobés desmenuza en ABC el club de El Pireo y el fútbol griego

Quini, posando la Conference que ganó con el Olympiakos hace dos temporadas
Quini, posando la Conference que ganó con el Olympiakos hace dos temporadas abc
Rubén Cañizares

Rubén Cañizares

Enviado especial a Atenas

Cordobés con formación en La Fábrica, inicios profesionales en el Rayo, despunte en el mejor Granada de su historia, y brillante ocaso en el fútbol griego. Joaquín José Marín Ruz 'Quini' (36 años) llegó a Atenas hace dos temporadas, al Olympiakos de Diego Martínez, ... que acabó siendo el Olympiakos de Mendilíbar, campeón de Conference. Luego se marchó al Atromitos, equipo más modesto de la Superliga helena. El andaluz se sienta con ABC para dezmenuzar el club de El Pireo y el fútbol griego.

