Quini: «En Grecia los ultras entran con total normalidad a los entrenamientos a ponernos las pilas»

Cordobés con formación en La Fábrica, inicios profesionales en el Rayo, despunte en el mejor Granada de su historia, y brillante ocaso en el fútbol griego. Joaquín José Marín Ruz 'Quini' (36 años) llegó a Atenas hace dos temporadas, al Olympiakos de Diego Martínez, ... que acabó siendo el Olympiakos de Mendilíbar, campeón de Conference. Luego se marchó al Atromitos, equipo más modesto de la Superliga helena. El andaluz se sienta con ABC para dezmenuzar el club de El Pireo y el fútbol griego.

—¿Cómo es el fútbol en Grecia? ¿Tan pasional cómo se ve por televisión?

—Totalmente. Aquí la gente lo vive con una pasión tremenda. Una barbaridad.

—¿Cuántos equipos de Atenas hay en la Superliga?

—Olympiakos, Panathinaikos, AEK, Atromitos y Kifisia, que subió esta temporada. Son cinco de 14 equipos, un 35% de los equipos.

—¿Está prohibida la entrada de aficiones rivales en algunos partidos? Por ejemplo, los hinchas de Olympiakos no pueden ir al campo del AEK, del Panathinaikos ni del PAOK.

—Esa fue una de las cosas que más me chocó al llegar. En España has vivido partidos de máxima rivalidad con afición visitante tu campo. Aquí eso es imposible. De hecho, recuerdo el primer partido que jugamos en el campo del AEK, pedí entradas para familiares y amigos, me miraron raro y me dijeron que ni se me pasara por la cabeza

—¿Los ultras aquí son otro nivel?

—Sí. Mire, en ese mismo partido contra el AEK, tuvimos que dar una vuelta enorme con el autobús desde la ciudad deportiva de Olympiakos hasta su estadio, y eso que están cerca, pero para evitar pasar por una zona concurrida de ultras del AEK. Aquí las aficiones son muy fieles y pasionales, y se evita cualquier foco de peligro. Si no fuera así, seguramente pasarían desgracias todas las temporadas. Ahí está el historial de algunos aficionados asesinados en los últimos años por enfrentamientos entre grupos ultras de distintos equipos.

—¿Ha vivido algún episodio tenso?

—Sí. En mi temporada en el Olympiakos venían de vez en cuando los ultras a la Ciudad Deportiva para hablar con los jugadores y ponernos las pilas. Pero no se cuelan. Aquí entran con total normalidad, con el permiso del dueño o del presidente. Ellos nos avisan de que van a venir y que quieren hablar con nosotros. Y eso es lo que hay.

—¿Qué más le tocó vivir?

—Pues recuerdo el último partido de Diego Martínez como entrenador de Olympiakos, en diciembre de 2023. Fuimos al campo del Volos, que es un club que prácticamente no tiene afición y que suele estar lleno de hinchas del equipo visitante. En el caso de Olympiakos, aquel día fueron 1.500. Fuimos después de una dura derrota y ya había rumores de que podían echar a Diego. Empezamos ganando 0-2, pero luego nos empataron y nos anularon un par de goles, y ya casi al final del partido los aficionados empezaron a lanzar bengalas, a tirar asientos desde la grada y a saltar al campo. Se pelearon contra la Policía, que tuvo que utilizar gas pimienta, vinieron al banquillo a gritarnos y amedrentarnos… Fue una locura. El peor episodio que me ha tocado vivir en estos dos años y medio en Grecia.

—El dueño del Olympiakos es Evangelos Marinakis, un empresario gordo del mundo naval ¿Le conoció?

—Además de empresario y de ser el propietario del Olympiakos, lo es también del Nottingham Forest y del Río Ave, y suele estar bastante ocupado. Lo conocí, claro, pero tuve muy poco trato. En el día a día no suele estar.

—¿Cómo es el Olympiakos?

—Es un club que tiene una gran infraestructura, su Ciudad Deportiva y el estadio son fantásticos, y el que má seguidores tiene. Por eso dicen que es el Real Madrid de Grecia, pero la mentalidad de este país es un tanto caótica y desordenada, y así son los clubes. El Olympiakos y todos. Son clubes donde predomina el caos y desorden. Ahora están más controlados, pero, por ejemplo, el tema de impagos ha sido habitual

—Suele tener muchos jugadores en nómina, tipo lo que hace el Chelsea.

—Sí. Es un club que suele tener 35-40 jugadores y eso le obliga a tener 10-15 cedidos. Es propio de este caos que le digo. El Olympiakos firma muchos jugadores, y si a los pocos partidos no les convencen, ya no lo quieren. Recuerdo cuando llegué yo, en el verano de 2023, que en esa pretemporada había más de diez jugadores entrenando aparte.

—¿También es impaciente?

—Sí. Aquí se tiene la obligación de ganar la Superliga todos los años y si ven que no va a ser así, se toman decisiones impulsivas. Ocurrió con Diego Martínez. Le echan siendo segundos, y lo éramos porque nos dieron un partido por perdido por el lanzamiento de un petardo durante un encuentro. Con esos tres puntos hubiéramos sido primeros. Y en la Europa League es verdad que sufrimos una derrota dura ante el Friburgo, pero dependíamos de nosotros para acabar terceros y al menos seguir jugando en Conference. Fue chocante que echaran a Diego.

—En esa temporada 23-24 tuvieron cuatro entrenadores y tres directores deportivos.

—Para que vea que lo que le digo es tal que así. En el banquillo, de Diego se pasó a Carvalhal, luego al técnico del sub-19, y el último fue Mendilibar. Y en los despachos empezamos con Cordón como director deportivo, luego llegó un portugués y finalmente Kovacevic.

—Kovacevic de director deportivo y Karembeu de embajador. No está mal.

—Sí, creo que lo hacen muy bien. Son muy cercanos y le dan al club seriedad y profesionalidad. Ambos están mucho en el día a día. De hecho, Kovacevic se sienta en el banquillo en los partidos.

—Su año en Olympiakos fue una montaña rusa, claro.

—Sí, pero fue un año bonito del que guardo un buen recuerdo. Mi primera experiencia fuera de España y ganamos un título europeo, el primero de la historia de un club griego. Yo vine porque Diego me conocía del Granada y jugué mucho con él. Luego no tanto con Carvalhal, y algo más con Mendilibar. Él levantó al equipo, llegamos a pelear la Superliga hasta la última jornada, y ganamos la Conference. Yo nunca pensé que sería campeón europeo.

—¿Por qué no continuó?

—Yo hubiera seguido encantado. Estaba fenomenal. Lo que ocurrió es que en esos dos meses que estuvo el director deportivo portugués, firmó a un lateral derecho, Costinha, para la temporada 24-25. Así que éramos tres. Costinha, Rodinei y yo. Y salí yo.

—¿Cómo fue su relación con él?

—Muy buena. Es un entrenador peculiar y exigente, pero es muy bueno en el trato con los jugadores. Es cercano y ha encajado a la perfección allí. En tres meses le cambió la cara al equipo y ganó la Conference. Y el año pasado ganó la Superliga y la Copa.

—Un Dios griego, entonces.

—Totalmente. Tiene esa consideración.

—¿Hizo muchas 'volatas'?

—(Risas). Sí, sí. Cada vez que hacíamos mal un ejercicio o no le gustaba como lo hacíamos, pues voltereta, como un niño chico en el colegio. Al final es divertido, creó un buen ambiente en los entrenamientos. Pero que también se pilla sus berrinches. Es muy exigente, pero noble. Un tío directo, que va de frente y te dice las cosas a la cara

—¿Ve a Olympiakos metiéndole mano hoy al Madrid?

—A ver, la diferencia es grande, pero va a ser un partido complicado. Lo que sí veo es a Olympiakos ganando de nuevo la Superliga. Es verdad que el Panathinaikos ha fichado a Benítez, y que el PAOK y el AEK están fuertes, pero creo que ganará Olympiakos

—¿Y su Atromitos para qué está?

—Pues el año pasado cumplimos objetivos. Acabamos séptimos y peleamos por un puesto en Conference. Es verdad que esta temporada está siendo más complicada. Veremos. Yo lo que sí tengo claro es que disfruto de esta experiencia y que aquí mi mujer y mi hijo son felices.