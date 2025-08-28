Así quedan los grupos tras el sorteo de Champions: partidos y rivales del Real Madrid, Barcelona, Atlético, Athletic y Villarreal

Así quedan los grupos tras el sorteo de Champions: partidos y rivales del Real Madrid, Barcelona, Atlético y Girona

La UEFA Champions League camina hacia su segunda temporada con el formato de una liga única de 36 equipos. Los ocho mejores equipos de este primer tramo de la competición tendrán el privilegio de obtener la clasificación directa a los octavos de final, mientras que los conjuntos que ocupen un lugar entre el 9 y el 24 deberán disputar una ronda previa a esos octavos.

Con un calendario repleto de compromisos de exigencia ahorrarse dos partidos más siempre resulta positivo, pero no tiene por qué ser determinante. De hecho, el actual campeón de Europa, el PSG, quedó fuera del top-8 en la fase de liga del curso pasado (fue decimoquinto).

Se puede ser el mejor equipo de Europa pese a completar una fase de liga muy irregular y puede producirse un batacazo en octavos tras haber brillado en la primera fase, como le ocurrió al Liverpool, que consiguió 21 de 24 puntos posibles... pero luego cayó ante el PSG.

De los españoles, el Barcelona, segundo en la fase de liga, sí confirmó su favoritismo durante las eliminatorias hasta caer en las semifinales frente al Inter. Menos lejos llegaron Real Madrid (cuartos) y Atlético de Madrid (octavos). Ellos tres repiten en la Champions, a los que se unen Athletic y Villarreal, este último al beneficiarse de que España fue uno de los dos países (el otro, Inglaterra) con mejores resultados en las tres competiciones europeas a lo largo de la temporada 2024-25.

Aun así, España no es el país más representado en la Champions 25-26, al superarle Inglaterra con seis equipos por contar con el Tottenham como vigente campeón de la Europa League. Conoce la identidad de los 36 equipos que conforman la fase de liga de la Champions esta temporada.

Los 36 equipos de la UEFA Champions League 2025-26 Inglaterra (6): Tottenham, Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea y Newcastle.

España (5): Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Athletic y Villarreal.

Italia (4): Napoli, Inter, Atalanta y Juventus.

Alemania (4): Bayern, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt y Borussia Dortmund.

Francia (3): PSG, Olympique de Marsella y Mónaco.

Países Bajos (2): PSV Eindhoven y Ajax.

Portugal (2): Sporting y Benfica.

Bélgica (2): Union Saint-Gilloise y Club Brujas.

Turquía (1): Galatasaray.

Chequia (1): Slavia Praga.

Grecia (1): Olympiacos.

Kazajistán (1): Kairat.

Noruega (1): Bodø/Glimt.

Chipre (1): Pafos.

Azerbaiyán (1): Qarabağ.

Dinamarca (1): Copenhague.

Sorteo de la fase de liga

Como es costumbre en UEFA, el sorteo de la primera fase de la Champions se celebró en Mónaco y un jueves por la tarde. Tuvo lugar el 28 de agosto, cuando los cinco equipos españoles conocieron a sus ocho oponentes. La normativa de la competición prohíbe que equipos del mismo país se puedan enfrentar, así como limita en dos, como máximo, el número de rivales de otro país al que se puede medir.

Por segunda edición consecutiva, el sorteo no se realizó con papeles, sino con un software que fue definiendo los rivales para cada uno de los equipos. Los emparejamientos de los cinco españoles quedaron de la siguiente manera.

Rivales de los equipos españoles en la Champions League 2025-26 Real Madrid : Manchester City, Juventus, Olympique de Marsella, Mónaco (casa), Liverpool, Benfica, Olympiacos y Kairat (fuera)

Barcelona : PSG, Eintracht Frankfurt, Olympiacos, Copenhague (casa), Chelsea, Club Brujas, Slavia Praga y Newcastle (fuera)

Atlético de Madrid : Inter, Eintracht Frankfurt, Bodø/Glimt, Union Saint-Gilloise (casa), Liverpool, Arsenal, PSV Eindhoven y Galatasaray (fuera)

Athletic : PSG, Arsenal, Sporting de Portugal, Qarabağ (casa), Borussia Dortmund, Atalanta, Slavia Praga, Newcastle (fuera)

Villarreal: Manchester City, Juventus, Ajax, Copenhague (casa), Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Tottenham, Pafos (fuera)

Al margen de los equipos españoles, el sorteo ha deparado otros grandes encuentros: PSG - Bayern, Bayern - Chelsea, Arsenal - Bayern, Inter - Arsenal, Inter - Liverpool o Manchester City - Borussia Dortmund.

Fechas de las jornadas de la fase de liga de la Champions League 1 16, 17 y 18 de septiembre de 2025 2 30 y 1 de octubre de 2025 3 21 y 22 de octubre de 2025 4 4 y 5 de noviembre de 2025 5 25 y 26 de noviembre de 2025 6 9 y 10 de diciembre de 2025 7 20 y 21 de enero de 2026 8 28 de enero de 2026

UEFA dará a conocer el orden de partidos de la fase de liga este sábado 30 de agosto.