Así queda la clasificación de La Liga: el Barça evita un sofoco y mantiene su acecho al Real Madrid

Los jugadores del Barça celebran uno de sus goles al Oviedo

Sudó el Fútbol Club Barcelona más de la cuenta para imponerse este jueves al Real Oviedo. Los de Hansi Flick no tuvieron claro que se quedarían con los tres puntos hasta bien entrada la segunda parte en el Carlos Tartiere, superando el susto que les deparó el error de Joan García para el 1-0 de los asturianos. Al final el vigente campeón de liga amarró una victoria importantísima para no alejarse más de un Real Madrid que cuenta sus encuentros por triunfos.

Tras su paso por tierras ovetenses, los azulgranas se asientan en la segunda plaza del torneo de la regularidad, a dos puntos de distancia del equipo de Xabi Alonso. Acumulan 16 puntos, repartidos en cinco victorias y un empate, por los 18 que supone el pleno blanco.

Tras los dos grandes del fútbol español, el siguiente el Villarreal, que observa ya a una distancia de cinco puntos del Real Madrid y tres del Barça. Y cierra las posiciones de Champions League un sorprendente Espanyol (11) que aventaja en un punto a Elche, Athletic Club y Getafe (10).

Algo más atrás se encuentra el Atlético de Madrid, que pese a su agónico triunfo en el Metropolitano frente al Rayo Vallecano no pasa del noveno puesto con 9 puntos en su haber.

El Oviedo, en puestos de descenso

El Real Oviedo, que este jueves soñó durante buena parte del partido con los tres puntos frente al Barcelona, queda inmerso en la zona de descenso. En concreto en la plaza 18, con tres puntos y solo por encima de Mallorca y Girona.