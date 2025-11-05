Así queda la clasificación de la Champions tras los pinchazos de Barça, Athletic y Villarreal

Noche negra para el fútbol español en la Champions League, pues Barcelona, Athletic de Bilbao y Villarreal fallaron en sus respectivos duelos de la cuarta jornada del torneo internacional. Resultados que, sumados a la derrota del Madrid ante el Liverpool, dejan ... al Atlético de Madrid como único equipo nacional que se lleva la victoria esta semana.

Los azulgranas sellaron el empate en casa del Brujas gracias a una fantástica actuación de Lamine Yamal que, sin embargo, no pudo maquillar del todo un nuevo descalabro de la defensa catalana. Con 7 puntos en cuatro duelos, los chicos de Flick ocupan el puesto 11 en la tabla. Su enfrentamiento ante el Chelsea el 25 de noviembre se antoja ahora fundamental.

El Athletic de Bilbao tuvo aún peor suerte y fue derrotado con claridad en su visita a Newcastle. Los de Valverde, con una importante plaga de lesiones a sus espaldas, poco pudieron hacer ante los goles de Burn y Joelinton y, a día de hoy, están fuera de los puestos de repesca, en la vigesimoséptima posición con tres puntos.

Más dolorosa fue la derrota del Villarreal en Chipre ante el debutante Pafos. Un solitario tanto de Luckassen fue irreversible y los castellonenses, con cuatro fechas por delante, ya tienen muy difícil evitar el caer eliminados a las primeras de cambio. Ocupan la plaza 32 con tan solo un puntos.

Pese a su derrota el martes, el Madrid es el mejor posicionado, séptimo con nueve puntos. El Atlético, por su parte, es decimoséptimo con 6. Bayern de Múnich, Arsenal e Inter de Milán ocupan el podio y han contado todos sus desafíos como victorias.