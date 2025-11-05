Suscribete a
ABC Premium

Fútbol

Así queda la clasificación de la Champions tras los pinchazos de Barça, Athletic y Villarreal

Los azulgranas no pasaron del empate ante el Brujas, mientras que vascos y castellonenses sucumbieron contra Newcastle y Pafos

Así está la clasificación de la Champions tras la cuarta jornada de la liguilla

Los jugadores del Villarreal, tras caer ante el Pafos
Los jugadores del Villarreal, tras caer ante el Pafos efe

ABC

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Noche negra para el fútbol español en la Champions League, pues Barcelona, Athletic de Bilbao y Villarreal fallaron en sus respectivos duelos de la cuarta jornada del torneo internacional. Resultados que, sumados a la derrota del Madrid ante el Liverpool, dejan ... al Atlético de Madrid como único equipo nacional que se lleva la victoria esta semana.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app