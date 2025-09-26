Publicadas las votaciones del Balón de Oro: Dembelé superó a Lamine por 321 puntos

Ousmane Dembelé superó a Lamine Yamal por 321 puntos en las votaciones del Balón de Oro, entregado el pasado lunes en el Théâtre du Châtelet, en París. El futbolista francés se alzó con el galardón después de una temporada sobresaliente en la que conquistó la Ligue 1, la Copa de Francia y la Champions.

Así se desprende de las votaciones publicadas este viernes por la revista France Football, en las que el delantero del PSG obtuvo 1.380 puntos y el futbolista del Barcelona, 1.059. Esta diferencia es muy superior a la existente entre Rodri (Manchester City) y Vinicius Jr (Real Madrid) en 2024, de solo 41.

Como en todas las ediciones, los votantes para elegir al ganador son periodistas que representan, uno por país, a las 100 mejores selecciones del ranking de la FIFA. Cada uno de ellos elige a sus 10 mejores jugadores, que, en orden descendente reciben 15, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 y 1 puntos respectivamente.

Dembélé, como Lamine, fue mencionado 100 veces sobre 100 en el top 10 de los jueces. Sin embargo, a diferencia del jugador del Barcelona -que incluso fue mencionado en la novena posición-, el delantero parisino nunca fue colocado por debajo del top 5.

Dembélé ocupó el primer puesto 73 veces en las votaciones de los 100 jurados de los 100 mejores países del ranking FIFA que participaron en esta edición, mientras que Lamine lo hizo en 11 ocasiones. Otros jugadores nombrados en primer lugar en el top 10 del jurado incluyen a Vitinha (6 veces), Mohamed Salah (4 veces), Achraf Hakimi (3 veces) y Kylian Mbappé, Khvitcha Kvaratskhelia y Scott McTominay (1 vez cada uno).

Clasificación del Balón de Oro 1 Ousmane Dembélé (Francia, París-SG), 1.380 puntos 2 Lamine Yamal (España, FC Barcelona), 1.059 3 Vitinha (Portugal, París-SG), 703 4 Mohamed Salah (Egipto, Liverpool), 657 5 Raphinha (Brasil, FC Barcelona), 620 6 Achraf Hakimi (Marruecos, París-SG), 484 7 Kylian Mbappé (Francia, Real Madrid), 378 8 Cole Palmer (Inglaterra, Chelsea), 211 9 Gianluigi Donnarumma (Italia, París-SG), 172 10 Nuno Mendes (Portugal, París-SG), 171

Con este reconocimiento, el delantero del PSG se convirtió el pasado lunes en el sexto francés en alzarse con el Balón de Oro, tras Raymond Kopa (1958), Michel Platini (1983, 1984, 1985), Jean-Pierre Papin (1991), Zinedine Zidane (1998) y Karim Benzema (2022).