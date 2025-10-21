El PSG de Luis Enrique, una máquina demoledora, aplasta al Leverkusen

El campeón de Europa sigue hambriento. El París Saint Germain firmó, junto al Barcelona y el PSV, el resultado más llamativo de la jornada 3 de la fase de Liga de la Champions, en una noche plena de goleadas. El equipo ... que dirige Luis Enrique vapuleó a domicilio al Bayer Leverkusen (2-7) y lo hizo tras solventar la papeleta ya en el primer tiempo.

Así, Pacho abrió el marcador a los siete minutos en una jugada de estrategia. Los alemanes buscaron el empate a base de presión, en un partido de alta intensidad. Tanta, que el árbitro, el español Gil Manzano, expulsó a dos jugadores, uno por equipo: Andrich y Zabarnyi.

Tras la bronca, Aleix García marcó el tanto del empate al ejecutar un penalti. El choque parecía haberse igualado, pero en el último tramo de la primera parte, un vendaval galo barrió a los germanos. Un doblete de Doué y Kvaratskhelia pusieron el 1-4 en el marcador. Y apenas volvieron del vestuario, Nuno Mendes firmó el quinto.

Completó la fiesta francesa Dembelé. El flamante Balón de Oro volvía tras una larga lesión. Fue suplente, pero salió en el 63 y le bastaron tres minutos para anotar el sexto gol del PSG. A la apisonadora parisina aún le quedaba pólvora. Vitinha, en el minuto 90, marcó el séptimo.

Union St. Gilloise 0 - 4 Inter

Idéntico poderío mostró el Inter de Milán en su visita a Bélgica. Dumfries y Lautaro marcaron dos goles en el último suspiro del primer tiempo y, tras el descanso Calhanoglu, de penalti, y Esposito certificaron otra de las goleadas de la noche europea.

Copenhague 2 - 4 Borussia Dortmund

Otro triunfo holgado fuera de casa fue el que obtuvo el Borussia Dortmund en Dinamarca. Nmecha hizo el 0-1, un autogol de Anton dio el empate y esperanzas al Copenhague, pero en la segunda parte Bensebaini (de penalti), de nuevo Nmecha y Silva zanjaran cualquier opción de remontada local.

PSV 6 - 2 Nápoles

El campeón italiano se las prometía muy felices cuando McTominay abrió el marcador a la media hora de juego. La alegría duró apenas siete minutos, los que tardó el PSV en remontar gracias a los goles de Buongiorno (en propia puerta) y Saibair. Tras el descanso, los goles de Man (2), Pepi y Driouech rubricaron la gran victoria holandesa.

Newcastle 3 - 0 Benfica

Victoria engañosa del equipo inglés, que no despegó en el marcador hasta el tramo final. Gordon adelantó al Newcastle a la media hora, pero la sentencia tardó en llegar. Fue obra de Barnes, que goleó dos veces en los minutos 71 y 83.

Almaty 0 - 0 Pafos

El encuentro entre los dos equipos más débiles de esta fase liguera de la Champions siguió el guión predecible, y fue el único donde no hubo goles. Kazajos y chipiotras lo intentaron, pero sus carencias ofensivas les impidieron marcar.