Un PSG insaciable derriba al Bayern para meterse en semifinales

Es el PSG el incontestable campeón de Europa, pero el hambre de los de Luis Enrique se mantiene intacta en busca de inscribir su nombre en la historia del Mundial de Clubes. El conjunto galo supera al Bayern en una eliminatoria trepidante plagada de ... alternativas para ambos equipos y reserva plaza en unas semifinales en las que ya aguarda a Real Madrid o Borussia Dortmund. A pesar del gran caudal de ocasiones, el primer gol no llega hasta el minuto 78, en el que Doué castiga una pérdida de Kane. Los alemanes no se rinden y se encuentran con una doble superioridad gracias a las expulsiones de Pacho y Lucas Hernández, pero el combinado parisino no solo resiste, sino que es capaz de salir a la contra para sentenciar el encuentro gracias a Dembélé.

PSG 2-0 Bayern Mundial de Clubes | Cuartos de final PSG: Donnarumma; Achraf, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabián (Zaïre-Emery, m.80); Barcola (Dembélé, m.70), Doué (Lucas Hernández, m.80) y Kvaratskhelia (Beraldo, m.84).

Donnarumma; Achraf, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabián (Zaïre-Emery, m.80); Barcola (Dembélé, m.70), Doué (Lucas Hernández, m.80) y Kvaratskhelia (Beraldo, m.84). Bayern: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic (Boey, m.33) (Guerrero, m.88); Kimich, Pavlovic (Goretzka, m.80); Olise, Musiala (Gnabry, m.46), Coman (Müller, m.80); y Kane.

Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic (Boey, m.33) (Guerrero, m.88); Kimich, Pavlovic (Goretzka, m.80); Olise, Musiala (Gnabry, m.46), Coman (Müller, m.80); y Kane. Goles: 1-0, m.78: Doué. 2-0, m.90+6: Dembélé.

1-0, m.78: Doué. 2-0, m.90+6: Dembélé. Árbitro: Anthony Taylor (Inglaterra). Expulsó con roja directa a Pacho (m.82) y Lucas Hernández (m.90+2). Amonestó a Doué en el PSG y a Laimer y Kompany (entrenador) por el Bayern. Es Atlanta la ciudad que acoge este duelo y la presentación personalizada de los jugadores al estilo estadounidense la que precede al fútbol, pero perfectamente podía pasar por un encuentro disputado en suelo europeo ante los acordes de la Champions. PSG y Bayern, favorecidos por la cubierta del Estadio Mercedes-Benz que les aísla de las altas temperaturas de Georgia, ofrecen un magnífico espectáculo de poder a poder. Apenas unos minutos tardan en llegar las primeras amenazas en las botas de Doué y Olise en un comienzo de partido en el que la presión de los alemanes sorprende y sucede las pérdidas en un conjunto galo muy acostumbrado a dominar. Descifrado el gran inicio de los bávaros, consigue el PSG igualar la contienda, lo que da pie al intercambio de golpes sin descanso en el que solo las estelares acciones de los dos porteros evitan que se estrene el marcador. La estirada de Donnarumma frustra el disparo de Olise con dirección a la escuadra, responde Neuer con una mano tan rauda como férrea para estropear la gran acción individual de Kvaratskhelia y, de nuevo el italiano, reacciona en décimas de segundo para impedir que el centro de Pavlovic, tras el intento de remate fallido por parte de Musiala, acabe dentro de su portería. El balón parado se plantea como una buena opción en busca del gol, aunque la zaga parisina se mantiene inmóvil ante un gran centro de Pavlovic para dejar adelantado a Upamecano, decepcionado al ver anulado su cabezazo. Un regalo de primera mitad para el espectador que concluye con un terrible sabor de boca debido a la escalofriante lesión de Musiala con su pie completamente torcido tras recibir el fuerte impacto de Donnarumma. La terrible imagen del alemán y el paso por vestuarios no afectan al espíritu del encuentro, sino que aumentan su ritmo y su caudal de ocasiones para ambos equipos. Solo la inusual falta de acierto para concluir las acciones por parte de futbolistas de una enorme calidad mantiene intacto el marcador. Además del acierto de los metas, como un Neuer que ignora sus 39 años y vuela para alzarse vencedor en el mano a mano ante Barcola. Aunque el alemán, en esa fina línea que acostumbra entre la confianza y la sobradez con el balón en los pies, se queda muy cerca de regalarle el gol a Dembélé pocos minutos después de la entrada del galo en el campo. Noticias relacionadas Un autogol mete al Chelsea en semifinales Rubén Cañizares

Fluminense elimina al Al Hilal y alcanza las semifinales del Mundial de Clubes ABC Un exceso de seguridad que le cuesta muy caro a Kane, cuya pérdida es aprovechada por Joao Neves para lanzar la transición finalizada a la perfección por Doué. Un primer gol que da paso a una final de partido absolutamente alocado e impredecible. La dura entrada de Pacho a Goretzka deja al PSG con uno menos, Kane consigue el empate pero su tanto es anulado por fuera de juego, Lucas Hernández aumenta la inferioridad numérica de los parisinos al propinar un codazo a Guerreiro y, con todo, los campeones de Europa ignoran que juegan con nueve jugadores para sentenciar el encuentro con un contraataque coronado con el tanto de Dembélé. Anthony Taylor le brinda algo de emoción a los últimos segundos al señalar penalti de Nuno Mendes sobre Müller, pero el árbitro inglés rectifica al revisar la jugada en el VAR y certifica el triunfo que mantiene a los de Luis Enrique en la senda del Mundial.

