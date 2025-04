Las pruebas que acorralan a Dani Alves en su presunta violación

Las pruebas y los hechos siguen acorralando a Dani Alves, en presión preventiva sin fianza por la presunta violación de una joven de 23 años en los lavabos de la discoteca Sutton de Barcelona la madrugada del 30 al 31 de diciembre de este pasado año. El futbolista ha ido variando su declaración conforme se iban destapando los hechos que habían sucedido en la noche de autos, algo que ha jugado en contra del brasileño y que fue una de las bases por las que la jueza encargada del caso determinó su ingreso en prisión. Primero aseguró que no conocía a la víctima, después reconoció haberla visto en la discoteca, posteriormente la acusó de haber sido ella la que se abalanzó sobre él y finalmente, esta pasada semana tras poder declarar de nuevo, aseguró que la joven le había practicado una felación. La estrategia de la defensa va encaminada a demostrar que la relación fue consentida.

No obstante, el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses ha confirmado que los restos biológicos que se hallaron intravaginalmente a la víctima pertenecen al jugador, lo que desmontaría la declaración de Alves, que siempre negó la penetración que la acusación declaraba. Las pruebas de ADN confirmaron que Alves mentía en su tercera versión del suceso. Hay que recordar que aquella misma noche, la joven acudió al Hospital Clínic, donde le realizaron un examen forense y hallaron semen en la vagina. También hay que aclarar que Alves había aceptado que se le tomasen muestras de su material genético tras su declaración judicial, antes de ingresar en prisión preventiva. Los Mossos d'Esquadra han obtenido muestras de semen de otras tres ubicaciones: el suelo del baño, la ropa interior y el vestido que llevaba la joven la noche de la supuesta agresión sexual. Todas coinciden con el ADN de Alves.

La defensa, dirigida por el prestigioso abogado penalista Cristóbal Martell, admite que fue una declaración «errática», pero lo justifica por el hecho de que quería evitar que su esposa supiera su infidelidad al haber tenido relaciones sexuales con otra mujer. El letrado recurrió ante la Audiencia de Barcelona la orden de la jueza instructora de enviarlo a prisión preventiva, mientras que la Fiscalía se opuso a la libertad provisional al considerar que persiste el riesgo de fuga y que se mantienen los indicios que pesan sobre él. El futbolista brasileño permanece en un módulo para agresores sexuales de la cárcel de Brians 2, en Sant Esteve Sesrovires, a unos 40 kilómetros de Barcelona.

Esta semana, el Juzgado número 15 de Barcelona podría decidir sobre la libertad con medidas cautelares a Alves, mientras se espera el juicio. Para ello el futbolista debería residir en la Ciudad Condal, no podría abandonar el país y debería presentarse en el juzgado regularmente para confirmarlo, aunque tampoco se descartaría la implantación de una pulsera telemática que le geolocalizaría constantemente. Los testimonios aportados hasta el momento también refuerzan la declaración de la víctima. Una prima y una amiga de la joven también señalaron al futbolista, y una de ellas incluso relató que Alves le hizo tocamientos en la zona vaginal mientras aunque rechazó denunciar los hechos para no desviar la atención principal.

El abogado del jugador trata de desmontar todas las pruebas aportadas por la acusación. Martell hizo referencia a una «distorsión narrativa», que estaría marcada porque hay dos minutos de diferencia desde que el brasileño entró en el baño y hasta que entrara la supuesta víctima en el mismo. El letrado insiste en poner en duda la declaración de la víctima basándose en las cámaras de seguridad de la discoteca Sutton, en cuyas imágenes se ve que la joven «se dirige a esa puerta sin que Dani Alves le franquee el paso o le abra la puerta» de la habitación en la que se cometió la presunta violación.

Mientras tanto, Joana Sanz no ha podido ocultar más su dolor y ha expresado cómo se encuentra en estos momentos, después de haber sufrido la pérdida de su madre y la encarcelación de su todavía marido. Y lo ha hecho a través de las redes sociales: «Hoy hace un mes que tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida; dejarte ir. Sigo con la sensación de que al llegar a casa, me vas a recibir con ilusión». La misiva a su madre continúa con un texto aún más desgarrador: «Duele tanto sentir tu olor y no escucharte. Necesito tanto de tu abrazo, de verte reír o bailar… Necesito tu alegría. Me dijiste que no llore y te prometo que pongo todo de mi parte para no hacerlo. Tengo mis días más animados pero ese frío interno, siempre me acompaña… Y a veces, me rompe en mil pedazos. Me siento sola ¿sabes? Me dijiste que dónde quiera que esté tú ibas a estar conmigo, pero no te siento. Me querrá mucha gente y lo aprecio, pero el amor de madre solo es uno». La esposa del futbolista se ha marchado a París y, aunque fue a visitarle a Brians 2, se especula con posibilidad de que Sanz le haya pedido el divorcio.