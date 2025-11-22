Suscribete a
Fútbol

El prohibitivo lujo de volver al Camp Nou

Los elevados precios de las entradas ante el Athletic, 200 euros la más barata, genera malestar en la afición, que espera de uñas a Nico Williams

El debut más esperado: hasta diez azulgranas podrían jugar por primera vez en el Camp Nou

Entrenamiento del Barcelona en el Camp Nou el pasado 7 de noviembre
Entrenamiento del Barcelona en el Camp Nou el pasado 7 de noviembre AFP
Sergi Font

Sergi Font

Barcelona

Este sábado se producirá el ansiado regreso del Barcelona al Camp Nou. Será ante el Athletic Club (16.15 horas / Dazn), partido que pondrá fin a más de dos años (909 días) de destierro por unas obras que se han prolongado mucho más de ... lo esperado. Una vuelta con un aforo parcial de 45.400 espectadores que ha generado un desmedida demanda en la afición, locura aprovechada por el club para hacer buena la ley de la oferta y la demanda: las entradas más baratas tienen un precio de 199 euros, mientras que la más cara, cuesta 589 euros, sin contar las VIP que se disparan hasta cantidades que rondan los mil euros.

