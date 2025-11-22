El prohibitivo lujo de volver al Camp Nou

Este sábado se producirá el ansiado regreso del Barcelona al Camp Nou. Será ante el Athletic Club (16.15 horas / Dazn), partido que pondrá fin a más de dos años (909 días) de destierro por unas obras que se han prolongado mucho más de ... lo esperado. Una vuelta con un aforo parcial de 45.400 espectadores que ha generado un desmedida demanda en la afición, locura aprovechada por el club para hacer buena la ley de la oferta y la demanda: las entradas más baratas tienen un precio de 199 euros, mientras que la más cara, cuesta 589 euros, sin contar las VIP que se disparan hasta cantidades que rondan los mil euros.

Precios totalmente desorbitados para que han provocado la indignación absoluta entre los seguidores azulgranas. «El Camp Nou tiene 83.000 abonados. Siempre ha habido un porcentaje bajo de venta. El interés sobre un partido es superior y necesitamos generar ingresos. El precio alto es puntual. El mundo del fútbol evoluciona y nos tenemos que adaptar», ha argumentado Elena Fort, vicepresidente del club catalán para defenderse de las críticas. La directiva ha insistido que los precios irán bajando progresivamente: «Debemos tener un equilibrio y pensar que tenemos un estadio nuevo. Hay unas obligaciones económicas. Pedimos comprensión y es algo puntual. Los precios los iremos adecuando conforme avancen las obras».

El partido también genera cierto morbo deportivo, por un lado el regreso de Nico Williams tras el interés del Barcelona en ficharlo este pasado verano. El delantero renovó por el Athletic hasta 2035 cuando parecía atado su fichaje por el club azulgrana. Recuperado de su pubalgia, será una de las armas de Ernesto Valverde. «Lo que pesa más es el corazón», afirmó tras dar calabazas por segundo año consecutivo al Barça, lo que molestó mucho al club azulgrana y a su afición. Si ya fue silbado esta pasada temporada en Montjuïc, ahora le esperan de uñas en el estreno del Camp Nou, mientras que los seguidores vascos esperan que pueda ser el primer futbolista en marcar en el nuevo Camp Nou.

Este encuentro también será especial para varios futbolistas que, asentados en el primer equipo del Barcelona, aún no ha podido jugar en el Estadi. Hasta diez futbolistas podrían debutar en el remodelado estadio en un partido oficial, aunque lo pisaron por vez primera el 7 de noviembre, durante un entrenamiento de puertas abiertas. Hay cinco jugadores formados en la Masía: Pau Cubarsí, Fermín López, Marc Bernal, Marc Casadó y Gerard Martín. Otros tres que apenas llevan meses en el Barça, como son Joan García, Roony Bardghji y Marcus Rashford; mientras que los dos restantes, Dani Olmo y Wojciech Szczesny, están en su segunda campaña de azulgrana. A estos diez futbolistas hay que sumar a Hansi Flick. Como curiosidad hay que resaltar que Rashford sí que ha jugado en el Camp Nou, pero lo hizo vistiendo la camiseta del Manchester United en 2023 en una eliminatoria de Europa League.