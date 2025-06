La profecía de Luis Enrique y otros héroes del título del PSG

Fue un triunfo tan contundente, tan pletórico, que cuesta personificarlo en una única figura. Para poner en valor el primer título de Champions del PSG hay que hablar de Luis Enrique, claro. Como también hay que hacerlo de Dembélé, Kvaratskhelia, Vitinha o Doué, actores ... principales en la goleada ante el Inter. Sin embargo, como se esperaba, hay otro protagonista tangencial que no estuvo en el Allianz Arena de Múnich, pero del que se ha hablado tanto por este triunfo como del resto.

Kylian Mbappé apenas tardó unos minutos en reaccionar al éxito de su antiguo equipo. Lo hizo a través de una publicación en sus redes sociales: «El gran día por fin ha llegado. La victoria a la manera de todo un club. Felicidades, PSG». Durante años persiguió ese título vestido con los colores azul y rojo, pero lo más lejos que llegó fue al subcampeonato en 2020, después de una final perdida ante el Bayern. El resto de intentos siempre acabó en decepción. Así llegó el verano de 2024, en el que, después de años de rumores y vaivenes, se consumó su fichaje por el Real Madrid. «No hay mejor sitio que el Madrid para ganar títulos. Han ganado mucho sin mí, y espero que lo sigan haciendo ahora conmigo», dijo en su presentación como nuevo jugador blanco. El destino, caprichoso, ha hecho que su primera temporada como madridista termine con dos títulos de menor calado -Supercopa de Europa e Intercontinental-, mientras el gran botín caía en manos de sus antiguos compañeros del PSG.

Noticia Relacionada Las lágrimas de Rafel Pol, el asistente de Luis Enrique que perdió a su mujer hace seis meses Isaac Asenjo El balear lleva al lado del técnico asturiano desde 2011, pasando por la selección española, el Barça y, ahora, el PSG

«Nos hubiera encantado tenerlo, pero aceptamos su decisión», contó Luis Enrique durante la rueda de prensa posterior a la final de Champions, al ser preguntado por Mbappé. «Yo tengo que motivar a mis jugadores y hacerles creer que es posible. Creo que nosotros demostramos que tenemos estrellas, y que están en función del equipo y no al revés. Eso no es muy fácil en el mundo del fútbol».

No era la primera vez que el técnico asturiano decía algo así. De hecho, una de las frases que más se le recordó ayer fue la que pronunció al final de 'No tenéis ni **** idea', la miniserie de Movistar+ que revelaba el lado más íntimo del entrenador: «Seremos mejores sin Mbappé, sin ninguna duda. El hecho de contar con un jugador que se movía por donde él quería implica que hay situaciones del juego que yo no controlo. Ahora las voy a controlar todas. Sin excepción».

No le ha podido salir mejor la profecía a un Luis Enrique que, entre otras cosas, ha logrado sacar el máximo potencial de Ousmane Dembélé, erigido en el mejor jugador del curso del nuevo campeón de Europa (33 goles y 15 asistencias), con un rendimiento superlativo a partir del pasado diciembre. «Yo le daría el Balón de Oro, simplemente por su manera de defender. Eso es humildad. Creo sinceramente que merece ganarlo», dijo Luis Enrique sobre un jugador que salió del Barcelona con la etiqueta de talento perdido. y que ahora ha sido nombrado mejor jugador del torneo.

No fue Dembélé, sin embargo, el MVP de la final, sino Désiré Doué, otro de sus compañeros en el ataque. Se trata de uno de los grandes aciertos y descubrimientos de la temporada del club capitalino. Autor de dos goles y una asistencia ante el Inter, representa a la perfección la esencia de este PSG jovial y atlético: el campeón con la media de edad más joven de todo el siglo XXI. Doué también le ganó la partida a Lamine Yamal como mejor joven de la competición.

Mención para Khvicha Kvaratskhelia, quien llegó en el mercado invernal para apuntalar la obra maestra de Luis Enrique y también -por qué no decirlo- para suplir la ausencia de Mbappé. El georgiano termina con un curioso registro: campeón de Italia con el Nápoles (por haber jugado allí hasta diciembre) y campeón de Francia y de la Champions con el PSG, donde sigue mostrando dejes de estrella mundial.

La temporada no ha terminado para el PSG, que en pocos días tendrá que concentrarse de nuevo para afrontar su participación en el Mundial de Clubes. «Sería la guinda del pastel. Nos encantaría que esto fuera el inicio de un ciclo, pero gestionar el éxito es difícil», afirma Luis Enrique.