La Premier cierra el grifo e impone un límite salarial como el de LaLiga

Los clubes ingleses solo podrán gastar el 85% de sus ingresos en sueldos, aunque el límite de gasto fue rechazado

Antiviolencia propone el cierre del estadio del Alavés por la promoción de un grupo ultra

El balón de la Premier utilizado en un West Ham - Crystal Palace de esta campaña
Pablo Lodeiro

Los clubes de la Premier League, la liga inglesa, se reunieron este viernes y, tras mucho debatir, introdujeron un novedoso límite salarial (SCR) y una ley de sostenibilidad a corto y largo plazo (SSR) que entrará en vigor a partir de ... la temporada 2026-27. La medida, inédita en la competición, implica que solo se podrán gastar el 85% de los ingresos en los sueldos de sus futbolistas y en las comisiones para los agentes, unas cifras muy parecidas a las que rigen la economía de la liga española desde hace años. Sin embargo, el límite de gasto, la otra gran propuesta de la reunión, fue rechazado.

Descarga la app