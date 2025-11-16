Cristiano es feliz... pero se tira de los pelos: sin él, Portugal marca 9 goles y se clasifica para el Mundial

Ya son 31 —de un total de 48 participantes— las selecciones que han obtenido su billete para el Mundial de fútbol que se celebrará el verano próximo en Estados Unidos, México y Canadá.

La última ha sido la Portugal de Cristiano Ronaldo ... ... sin Cristiano. El conjunto luso aplastó este domingo a Armenia (9-1) en Oporto y aseguró así su clasificación para la fase final del Mundial 2026.

Y lo hizo sin su gran estrella. El '7', sancionado después de ver la tarjeta roja en el anterior encuentro disputado en Dublín ante Irlanda, a buen seguro que vivió una frustrante tarde con final feliz. Muy feliz.

Y es que el exdelantero del Real Madrid, competitivo al máximo, persigue alcanzar la estratosférica cifra de 1.000 goles anotados a lo largo de su longeva carrera, y en su fuero interno sintió una punzada de amor propio al no poder participar en el desenfreno goleador de su selección.

En la contundente victoria del equipo que dirige el español Roberto Martínez destacaron sendos 'hat-tricks' de Bruno Fernandes y de Joao Neves.

Con todo, y como no podía ser menos, una vez finalizado el encuentro Cristiano publicó en sus redes sociales un mensaje de lógica alegría. Salvo sorpresa o percance, el actual futbolista del Al-Nassr se convertirá, junto al argentino Messi, en el futbolista que más Mundiales ha disputado: 6.﻿

ESTAMOS NO MUNDIAL! VAMOS COM TUDO, PORTUGAL! 🇵🇹 pic.twitter.com/3bfPqkrecH — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 16, 2025

En el otro partido del Grupo F, Irlanda remontó ante Hungría en Budapest (2-3) en el minuto 90+6 gracias a un hat-trick de Parrott, lo que les permitirá jugar la repesca.

SELECCIONES CLASIFICADAS PARA EL MUNDIAL 2026 África (CAF): Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Egipto, Ghana, Marruecos, Senegal, Sudáfrica y Túnez.

Canadá, Estados Unidos y México América del Sur (CONMEBOL): Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay.

Asia (AFC): Arabia Saudí, Australia, Catar, Corea del Sur, Irán, Japón, Jordania y Uzbekistán.

Croacia, Francia, Inglaterra y Portugal. Oceanía (OFC): Nueva Zelanda.

Europa tendrá 16 selecciones en el Mundial: las 12 que ganen sus grupos van directamente, mientras que las 12 segundas clasificadas disputarán en marzo una fase de repesca junto a cuatro selecciones provenientes de la Nations League.

(EN AMPLIACIÓN)