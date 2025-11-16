Suscribete a
fútbol

Cristiano es feliz... pero se tira de los pelos: sin él, Portugal marca 9 goles y se clasifica para el Mundial

La lusa, 31ª selección, de un total de 48, con billete para el torneo que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá

España, a las puertas de su decimotercer Mundial consecutivo

Los jugadores portugueses celebran su clasificación para el Mundial tras golear a Armenia
Los jugadores portugueses celebran su clasificación para el Mundial tras golear a Armenia

A. L. Menéndez

Ya son 31 —de un total de 48 participantes— las selecciones que han obtenido su billete para el Mundial de fútbol que se celebrará el verano próximo en Estados Unidos, México y Canadá.

La última ha sido la Portugal de Cristiano Ronaldo ... ... sin Cristiano. El conjunto luso aplastó este domingo a Armenia (9-1) en Oporto y aseguró así su clasificación para la fase final del Mundial 2026.

