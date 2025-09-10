La Policía identifica a tres personas que amenazaron al árbitro Del Cerro Grande

Tras una operación en la que ha colaborado con LaLiga, la Policía Nacional ha identificado a tres personas que amenazaron a un árbitro de Primera División, Carlos del Cerro Grande, antes del Espanyol-Atlético de Madrid del pasado mes de marzo de 2025. En una pancarta que pudo verse en las inmediaciones del RCDE Stadium antes de dicho choque habían colocado la cara del colegiado en el centro de una diana y junto a la leyenda «Se busca» y su nombre modificado de forma ofensiva.

La imagen tuvo una gran repercusión en las redes sociales donde se acompañó de mensajes injuriosos y amenazantes hacia la persona señalada. Los tres identificados por los agentes de la Policía, relacionados con 'La Curva', un grupo radical ultra vinculado al RCD Espanyol, se enfrentan a un delito de amenazas por la difusión de las imágenes.

Sobre los hechos presentó una denuncia la víctima, así como la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y LaLiga Nacional de Fútbol Profesional, lo que dio inicio a la 'Operación Pitch' con el fin de esclarecer los hechos.

Tras la realización de gestiones, los investigadores han identificado a tres personas que gestionaban los perfiles en redes sociales a través de los cuales se publicaron fotografías de la pancarta, acompañadas de frases injuriosas y amenazantes, así como mensajes que suscitaban una inequívoca animadversión y hostilidad hacia el árbitro, exteriorizando una amenaza real, seria y objetiva con entidad suficiente para amedrentarle e inducirle temor.

Tolerancia cero con la violencia en el fútbol

La operación ha sido desarrollada por la Brigada Provincial de Información de Barcelona con la coordinación de la Comisaría General de Información.

Cabe recordar que la Policía Nacional mantiene una estrategia de tolerancia cero con la violencia en el ámbito de los eventos deportivos. De este modo, la Comisaría General de Información, en coordinación con sus brigadas desplegadas por todo el territorio nacional, han desarrollado múltiples investigaciones en las distintas comunidades autónomas. En la última temporada 2024-2025 se han saldado con más de 70 detenidos por delitos relacionados con violencia en el fútbol.