La Policía francesa detiene a más de 100 ultras de la Roma en la previa del partido de Europa League contra el Niza: portaban armas blancas y chalecos antibalas

El fútbol europeo ha vuelto a vivir en en sus propias carnes el auge de los ultras este comienzo de temporada. Antes del arranque de la primera jornada de la Europa League, segunda competeción continental, radicales italianos han hecho acto de presencia en suelo francés.

La Policía francesa ha detenido a alrededor de 100 ultras de la Roma que se habían desplazado hasta la Costa Azul para apoyar en el estreno de su equipo frente al Niza. Un duelo de alto voltaje en el que las autoridades han optado por actuar con antelación.

Una vez detenidos, la Policía confirmó que muchos de ellos portaban elementos de alto riesgo y que podrían haber provocado algún altercado. Algunos llevaban encima armas blancas como martillos, cuchillos o palos y otros cargaban incluso con chalecos antibalas.

Las autoridades procedieron a identificar a los detenidos y les requisaron los utensilios que portaban para evitar que el riesgo aumentase en las horas previas al encuentro de Europa League.

Amplio despliegue policial

La Policía de Niza comunicó que han preparado un dispositivo de 400 agentes para garantizar que el partido se dispute con las mayores garantías de seguridad posibles.

Además, tomaron medidas preventivas para las horas previas al duelo entre Niza y Roma. Para ello, prohibieron que los hinchas de ambos clubes pudiesen llevar distintivos de sus equipos desde el mediodía del martes hasta el jueves en el centro de la ciudad, estaciones de tren o el aeropuerto.

Por último, los hinchas serán trasladados en autobuses hasta el Allianz Ribera, estadio del Niza, con escolta policial.