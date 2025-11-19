Suscribete a
La policía alemana pilla a un futbolista con cuchillos, puños americanos, pasamontañas y una porra

Adeyemi, jugador del Borussia Dortmund, se enfrenta a una multa de 450.000 euros por posesión ilegal de armas

Kroos atiza a Vinicius: «Le dije muchas veces que su conducta nos perjudicaba»

Adeyemi, futbolista internacional alemán
A. L. Menéndez

Karim Adeyemi (23 años), delantero del Borussia Dortmund, pidió disculpas este miércoles a su club y a la selección alemana tras hacerse público que se enfrenta a una dura sanción judicial después de que la policía alemana le haya denunciado a él ... y a su pareja por posesión ilegal de armas.

