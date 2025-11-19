La policía alemana pilla a un futbolista con cuchillos, puños americanos, pasamontañas y una porra

Karim Adeyemi (23 años), delantero del Borussia Dortmund, pidió disculpas este miércoles a su club y a la selección alemana tras hacerse público que se enfrenta a una dura sanción judicial después de que la policía alemana le haya denunciado a él ... y a su pareja por posesión ilegal de armas.

«Lo lamento, me ha costado mucho y me arrepiento profundamente. Sé que estoy en el punto de mira de la opinión pública y que soy un modelo a seguir. No estuve a la altura. Precisamente por eso me duele aún más haber actuado tan descuidadamente», escribió el internacional germano este miércoles en una historia de su perfil de la red social 'Instagram'.

Adeyemi explica que «no es fácil hablar» del asunto, ya que a principios de 2024 y «sin pensar» en lo que hacía, pidió por Internet «una caja misteriosa».

Según desvela el propio jugador, esa misteriosa caja «contenía artículos no permitidos por la legislación sobre armas». Y relata: «Muchos meses después recibí el paquete, que acabó en manos de la policía sin abrir».

Según publica el diario alemán 'Bild', además de prendas de ropa, los «artículos no permitidos» que venían en el pedido realizado por la pareja a través de TikTok eran, según consta en el informe policial, tres cuchillos, dos puños americanos, una porra extensible, una linterna y dos pasamontañas. Algunas informaciones hablan también de una pistola eléctrica —una táser—, pero el periódico germano no la menciona entre lo incautado por los agentes.

Asimismo, la policía confiscó dos teléfonos móviles de la novia de Adeyemi, contra la cual también se han presentado cargos penales.

Ahora, tras meses de investigación, ha llegado la sanción. El futbolista internacional alemán ha evitado una pena de cárcel al carecer de antecedentes penales, pero el extraño encargo le va a salir caro: le han impuesto una multa de 450.000 euros, a abonar en 60 cuotas diarias de 7.500.

Además, Adeyemi se enfrenta también a las correspondientes sanciones de su club y de la Federación Alemana de Fútbol. Par empezar, deberá participar obligatoriamente en un proyecto social en la ciudad de Dortmund, realizando sesiones de entrenamiento conjuntas con niños.