Polémico penalti pitado a Lamine Yamal... sin funcionar el VAR

Vallecas como escenario de un partido extraño, marcado más por la tecnología ausente que por lo que ocurría en el césped. El Rayo–Barcelona arrancó sin VAR, un contratiempo que se intuía desde los minutos previos y que terminó confirmando el propio árbitro, Mateo Busquets, cuando reunió a ambos técnicos en la banda para anunciar que el encuentro empezaría sin videoarbitraje. El protocolo, establecido en el artículo 27 de las bases de competición, obligaba a que la cita comenzara a su hora, aunque las condiciones no fueran las habituales.

Durante un instante pareció que el problema se había solucionado. En el minuto 12, Busquets gesticuló hacia los banquillos y dio a entender que la comunicación con la sala VOR volvía a estar operativa. Pero la calma fue engañosa: el monitor del estadio seguía inservible y, antes de la media hora, un intercambio con Frenkie de Jong reveló que la conexión había vuelto a caer. La sensación era de improvisación permanente.

El episodio tuvo su punto álgido en el 37', cuando Lamine Yamal entró en el área, encaró a Chavarría y terminó en el suelo. Busquets señaló el penalti en medio de las protestas del Rayo, sin posibilidad de revisión. La jugada quedó sellada por la circunstancia: sin VAR, la decisión del colegiado era la única que contaba. Lamine, protagonista de principio a fin, convirtió desde los once metros y el partido quedó marcado por ese instante.

El penalti que Busquets Ferrer señaló a favor del FC Barcelona



En opinión de Martínez Montoro, árbitro de ABC, «hay contacto muy leve en la rodilla, pero no se puede pitar penal por eso. El VAR debería haber entrado, pero como no está operativo…».